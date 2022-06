Sandra Milo: “Il mago Rafael ha previsto che mi sposerò di nuovo ma ricevo avance solo da 20enni”

Protagonista su Sky di Quelle brave ragazze con Mara Maionchi e Orietta Berti, Sandra Milo che, ospite di Un Giorno da Pecora in onda su Rai Radio 1, ha raccontato di desiderare un uomo 50enne di cui innamorarsi. Più di un anno fa lamentava di ricevere materiale pornografico sui social, oggi racconta di ricevere molte avance da ragazzi giovani, di circa 20-25 anni. A Geppi Cucciari e Giorgio Lauro in radio ha rivelato inoltre che il mago Rafael, lo stesso di Raffaella Carrà, ha previsto che quest'anno convolerà a nozze.

Ospite su Rai Radio 2 nel programma Un Giorno da Pecora Sandra Milo ha raccontato che il mago spagnolo Rafael, che ha preso anche parte ai programmi di Raffaella Carrà, ha previsto che quest'anno si sposerà.

Ma la celebre attrice e volto televisivo oggi è single. Sarebbe conclusa dunque la storia d'amore con un uomo conosciuto a Venezia di cui lei stessa parlò ospite di Domenica In, nel gennaio 2021. I pretendenti però non mancano, peccato che sono troppo giovani, ha aggiunto.

Ho molti pretendenti ma sono troppo giovani, di circa 20 o 25 anni, sui social mi scrivono che vorrebbero avere una relazione con me, che vorrebbero ‘amarmi', per usare un termine romantico…. Io gli rispondo che li amo molto ma me ne sto a casa mia.