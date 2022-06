Ornella Muti di nuovo nonna, sui social mostra solo la mano del nipotino: “I neonati vanno protetti” Ornella Muti è diventata nonna per la quarta volta. L’annuncio con un dolce post pubblicato su Instagram, dove però ha scelto di mostrare solo la manina del piccolo Edoardo perché “i neonati sono sacri e vanno protetti dai social”.

A cura di Elisabetta Murina

Ornella Muti è diventata nonna per la quarta volta. Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, l'attrice ha fatto sapere di aver da poco accolto in famiglia un altro nipotino, Edoardo, nato dall'amore tra suo figlio Andrea Facchinetti e la compagna Carol. Nel dare la lieta notizia, la neo nonna ha preso una decisione ben precisa, per certi versi controcorrente rispetto ai tempi.

La decisione di Ornella Muti riguardo il suo nipotino

L'attrice ha deciso di condividere sui social, con i suoi oltre 300mila follower, solo la manina del nuovo arrivato avvolta alla sua, nascondendone quindi il viso e il resto del corpo. Una decisione quasi in controtendenza visti gli ultimi tempi, in cui molto spesso i personaggi del mondo dello spettacolo e non solo mostrano i loro figli sui social fin dai primi giorni di vita. Ma Ornella Muti, a riguardo, ha un'idea ben precisa, che scrive nella didascalia che accompagna le due foto con il piccolo Edoardo: "Si vede solo la sua manina avvolta al dito della nonna. I neonati sono sacri e vanno protetti dai social".

I nipoti di Ornella Muti

La famiglia di Ornella Muti continua a crescere. Il piccolo Edoardo, nato dall'amore tra suo figlio Edoardo Facchinetti e la compagna Carol, l'ha resa nonna per la quarta volta. Prima di lui, già la primogeninta Naike Rivelli aveva avuto un figlio, Akash, che ora ha 26 anni. Poi è stata la volta di Carolina Facchinetti, la figlia di mezzo della star del cinema, che ha avuto due bambini, Alessandro e Giulia. La co-condutrice del Festival di Sanremo si è sempre presa cura di tutti i suoi nipoti e sembra essere pronta a rimettersi in gioco anche questa volta. In questo caso, non c'è tre senza quattro.