Eurovision 2022, i cantanti in gara e le 40 canzoni dei paesi partecipanti

Mancano pochi giorni all'Eurovision Song Contest 2022, uno degli eventi musicali più importanti dell'anno: dal 10 al 14 maggio infatti, al Pala Alpitour di Torino saranno protagonisti 40 cantanti e band dopo la squalifica della Russia. La vittoria dello scorso anno dei Maneskin a Rotterdam rende alte le aspettative per un bis italiano nella kermesse europea che spetterebbe a Mahmood e Blanco, che rappresentano l'Italia con la loro "Brividi". I due, però, non sono gli unici cantanti italiani che saliranno sul palco, a loro si aggiunge Achille Lauro che con "Stripper" rappresenterà San Marino. Altro nome familiare al pubblico italiano è quello di Emma Muscat che parteciperà per Malta, suo paese d'origine. A condurre l'evento musicale in onda su Rai 1 in prima serata ci saranno Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.

I cantanti in gara nella prima semifinale dell'Eurofestival

Il prossimo 10 maggio, data della prima semifinale, saranno trasmesse le esibizioni di 17 artisti. Tra loro anche la compagine ucraina, tra le più attese del Festival, soprattutto dopo che i bookmakers hanno indicato la Kalush Orchestra tra le favorite alla vittoria finale, dopo l'addio di Alina Pash. Ecco la lista dei paesi che si esibiranno nella prima semifinale:

Albania: Ronela Hajati con "Sekret"

Lettonia: Citi Zēni con "Eat Your Salad"

Lituania: Monika Liu con "Sentimental"

Svizzera: Marius Bear con "Boys Do Cry"

Slovenia: LPS (Last Pizza Slice) con "Disko"

Ucraina: Kalush Orchestra con "Stefania"

Bulgaria: Intelligent Music Project con "Intention"

Olanda: S10 con "De Diepte"

Moldavia: Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov con "Trenulețul"

Portogallo: Maro con "Saudade Saudade"

Croazia: Mia Dimšić con "Guilty Pleasure"

Danimarca: REDDI con "The Show"

Austria: Lum!x ft Pia Maria con "Halo"

Islanda: Sigga, Beta, Elìn con "Með Hækkandi Sól"

Grecia: Amanda Tenfjord con "Die Together"

Norvegia: Subwoolfer con "Give That Wolf A Banana"

Armenia: Rosa Linn, con "Snap"

Achille Lauro tra i cantanti in scaletta nella seconda semifinale

Solo due giorni dopo, andranno in onda il resto degli artisti che parteciperanno all'Eurovision Song Contest 2022 di Torino. Tra di loro saranno presenti le esibizioni di Israele, Serbia e Azerbaijan che avevano sorpreso nella scorsa edizione, ma soprattutto San Marino, rappresentata da Achille Lauro e la sua "Stripper". Attesa anche per Emma Muscat con la sua "I Am What I Am", che rappresenterà Malta. Ecco la lista dei cantanti della seconda semifinale:

Finlandia: The Rasmus con "Jezebel"

Israele: Michael Ben-David con "I.M"

Serbia: Konstrakta con "In Corpore Sano"

Azerbaijan: Nadir Rustamli, con "Fade To Black"

Georgia: Circus Mircus con "Lock Me In"

Malta: Emma Muscat con "I Am What I Am"

San Marino: Achille Lauro con "Stripper"

Australia: Sheldon Riley con "Not The Same"

Cipro: Andromache con "Ela"

Irlanda: Brooke con "That’s Rich"

Macedonia del Nord: Andrea con "Circles"

Estonia: Stefan con "Hope"

Romania: WRS con "Llámame"

Polonia: Ochman con "River"

Montenegro: Vladana con "Breathe"

Belgio: Jérémie Makiese con "Miss You"

Svezia: Cornelia Jakobs con "Hold Me Closer"

Repubblica Ceca: We Are Domi con "Lights Off"

Mahmood e Blanco tra i big five in finale

Coloro che si qualificheranno da vincitori nelle due semifinali del 10 e del 12 maggio, accederanno alla finale del 14: ad attenderli ci saranno i cosiddetti paesi della Big Five. Cinque paesi che accedono direttamente alla finale del 14 maggio e hanno diritto di voto anche nelle semifinali. Questi cinque paesi sono: Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Italia e Francia avranno diritto di voto nella prima semifinale, mentre Regno Unito, Spagna e Germania nella seconda.