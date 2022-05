Favoriti Eurovision 2022: i bookmakers dicono Ucraina, l’Italia di Mahmood e Blanco fuori dal podio Secondo i bookmakers, c’è un solo favorito per la vittoria finale dell’Eurovision Song Contest 2022: l’Ucraina. L’Italia di Mahmood e Blanco fuori dal podio.

A cura di Vincenzo Nasto

Kalush Orchestra, Sam Ryder, Mahmood e Blanco, foto 2022 Eurovision Song Contest

A poche ore dalla finale, che decreterà il vincitore tra i 25 finalisti di Eurovision Song Contest 2022, i bookmakers sembrano essere chiari su chi si aggiudicherà il trono di quest'edizione. Dopo una partenza lenta, che vedeva "Brividi" di Mahmood e Blanco tra le favorite, sintomo anche della viralità in streaming del brano post Festival di Sanremo 2022, la Kalush Orchestra e la sua "Stefania" ha cominciato a farsi largo tra la rosa dei candidati alla vittoria. Un percorso che pian piano l'ha portata a esser la favorita con un netto distacco sugli avversari, complice anche il contesto geopolitico dopo l'inizio del conflitto con la Russia, che si lega indissolubilmente al tema del brano.

In questo momento, sui 25 partecipanti, secondo i bookmakers, l'Ucraina avrebbe oltre il 59% di possibilità di aggiudicarsi la kermesse nazionale. Una previsione che sembra sbilanciare tutto il giudizio nei confronti della Kalush Orchestra e la loro "Stefania", che ben hanno impressionato nella prima semifinale dello scorso 10 maggio. Per comprendere realmente quanta disparità tra l'Ucraina e la seconda candidata più papabile alla vittoria, bisogna arrivare all'Inghilterra con il suo concorrente Sam Ryder. Il cantante di "Space man", che come Blanco e Mahmood, si esibirà soltanto durante la finale perché parte dei paesi cosiddetti Big Five, è fermo all'11% di probabilità di aggiudicarsi il trono della competizione. Oltre 48 punti percentuali, che sembrano mostrare una vera competizione solo per la seconda posizione, dopo l'incontrastata "Stefania".

E l'Italia? Il paese ospitante, che già sognava di ripetere il bis continentale dopo la vittoria dei Maneskin a Rotterdam nell'edizione precedente, viene messa solo al quarto posto con il 6% di possibilità di vincere la competizione. L'esibizione in finale di "Brividi" di Mahmood e Blanco potrebbe essere la ciliegina sulla torta per tutti i fan italiani della coppia accorsi al PalaOlimpico, ma i bookmaker non danno molta speranza a un bis europeo. La maggior parte delle quote vedono l'Italia anche fuori dal podio, con la Svezia che avrebbe scavalcato anche i padroni di casa: l'esibizione di Cornelia Jakobs ha impressionato tutti durante la seconda semifinale. La cantante che ha incantato il pubblico con "Hold me closer" sarebbe favorita sull'Italia, registrando il 9% di possibilità di aggiudicarsi il trofeo di campionessa della competizione. Chiude la Top Five la Spagna con Chanel e la sua "Slomo", ferma al 4%.

In coda, due paesi sembrano rischiare più di altri l'ultima posizione, e tra questi c'è anche un concorrente dei Big Five: la Germania con Malik Harris e la sua "Rockstars". I bookmakers prevedono una penultima posizione per il cantante di origini statunitensi, seguiti solamente dalla Romania, relegata all'ultimo posto tra i 25 partecipanti alla finale. L'esibizione nella seconda semifinale di WRS non sembra aver entusiasmato i bookmakers e il pubblico, con "Llamame" che ha mostrato l'ecletticità artistica del cantante rumeno, meno la direzione del suo brano.