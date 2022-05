Quando cantano Mahmood e Blanco all’Eurovision 2022 e perché non si esibiscono stasera Ecco quando si esibiranno Blanco e Mahmood con la loro “Brividi” durante l’Eurovision Song Contest 2022.

L'attesa per la prima esibizione di Mahmood e Blanco all'Eurovision Song Contest 2022 di Torino si è alzata ulteriormente, soprattutto dopo le prove dei due cantanti italiani sul palco con la loro "Brividi". Un episodio che ha riscaldato gli animi del pubblico, desideroso di vivere cinque giorni di magia, magari replicando il risultato ottenuto dai Maneskin a Rotterdam nella scorsa edizione, quando "Zitti e buoni" ha conquistato la vittoria in finale. Ma non sarà possibile vedere i due cantanti e ascoltare la loro esibizione con "Brividi" prima della finalissima del 14 maggio, a cui la coppia che ha vinto il Festival di Sanremo ha avuto accesso automaticamente. Ma perché? L'Italia, come la Francia, la Germania, il Regno Unito e la Spagna, fanno parte dei paesi considerati "Big Five". Queste nazioni e i loro rappresentanti hanno accesso diretto alla finale e in maniera alternata potranno votare con le loro giurie e con il loro televoto durante le due semifinali.

Si dovrà attendere quindi fino al 14 maggio per poter osservare i concorrenti delle cinque nazioni, ma soprattutto la coppia italiana sul palco del PalaOlimpico: i grandi favoriti alla vittoria si esibiranno solo in finale, e non potranno essere votati né dalla giuria, né dal pubblico italiano attraverso il televoto. Anzi, il pubblico italiano, come quello francese, potrà votare solo nella prima semifinale del 10 maggio e in finale per altri concorrenti, mentre i restanti tre paesi della Big Five potranno votare nella seconda semifinale del 12 maggio. Lo stesso destino aveva colto lo scorso anno i Maneskin, che erano arrivati a Rotterdam come favoriti insieme alla cantante francese Barbara Pravì. La loro vittoria in finale, oltre a dare lustro alla musica italiana, è stata l'occasione per veder ritornare in Italia l'evento continentale, che mancava nel Bel Paese dal 1991, dove a Roma avvenne la 36° edizione della kermesse.