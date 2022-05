Gigliola Cinquetti è stata la prima italiana a vincere l’Eurovision: il video del 1964 Gigliola Cinquetti, che è stata la prima italiana a vincere l’Eurovision nel 1964 con la canzone Non ho l’età. Il video dell’esibizione alla Tivolis Koncertsal di Copenaghen e il racconto del secondo Eurovision nel 1974, al quale partecipò con il brano Sì, classificandosi al secondo posto.

Ospiti della finale dell'Eurovision Song Contest 2022 sono i Måneskin, che canteranno il loro ultimo singolo Supermodel e si esibiranno in uno speciale omaggi ad Elvis Presley, e Gigliola Cinquetti, che è stata la prima italiana a vincere l'Eurovision nel 1964 con la canzone Non ho l’età. La cantante, 75 anni a dicembre, si è detta entusiasta di poter tornare sul palco dove, insieme all'esperienza del Festival di Sanremo, è nato tutto.

La seconda volta all'Eurovision nel 1974 con Sì

Nel marzo 1965, inoltre, vinse anche l'Eurofestival a Copenaghen, sempre con la stessa canzone. La seconda partecipazione all'Eurovision risale al 1974, in Inghilterra, con il brano Sì, che si classificò al secondo posto diventando uno dei più grandi successi internazionali della Cinquetti. Particolare fu la censura subita dalla canzone da parte della Rai, che decise di rimandare la messa in onda dell'Eurofestival a dopo il 12 maggio 1974, giorno in cui si votò per il referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio. In qualche modo, si ritenne che il titolo della canzone potesse influenzare il voto degli italiani.

"Dio come ti amo" con Modugno all'Eurofestival arrivò ultimo

Gigliola Cinquetti ha vinto per due volte il Festival di Sanremo: nel 1964, appunto con Non ho l’età, e nel 1966 con Dio, come ti amo, in coppia con Domenico Modugno. Fu però Modugno che portò la canzone all'Eurofestival, classificandosi all'ultimo posto. La cantante ha ricevuto nel tempo grandi riconoscimenti in tutto il mondo, i suoi singoli hanno varcato i confini di 120 Paesi e il singolo Non ho l'età ha venduto più di quattro milioni di copie in tutta Europa. In totale, ha venduto più 15 milioni di dischi in tutto il mondo, diventando uno dei nomi italiani più riconosciuti e apprezzati di quegli anni.

Il testo di Non ho l'età di Gigliola Cinquetti

Non ho l'età, non ho l'età

Per amarti, non ho l'età

Per uscire sola con te

E non avrei

Non avrei nulla da dirti

Perché tu sai

Molte più cose di me

Lascia che io viva

Un amore romantico

Nell'attesa

Che venga quel giorno

Ma ora no

Non ho l'età, non ho l'età

Per amarti, non ho l'età

Per uscire sola con te

Se tu vorrai

Se tu vorrai

Aspettarmi

Quel giorno avrai

Tutto il mio amore per te

Lascia che io viva

Un amore romantico

Nell'attesa

Che venga quel giorno

Ma ora no

Non ho l'età, non ho l'età

Per amarti, non ho l'età

Per uscire sola con te

Se tu vorrai

Se tu vorrai

Aspettarmi

Quel giorno avrai

Tutto il mio amore

Per te