Il matrimonio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni il 20 giugno 2023: svelati i primi dettagli Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sposeranno a giugno 2023. È il settimanale Chi a diffondere i primi dettagli delle nozze che si preannunciano essere faraoniche: circa 200 invitati in una tra le location più prestigiose di Roma.

A cura di Stefania Rocco

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sposeranno il 20 giugno 2023. Lo anticipa il settimanale Chi che svela i primi dettagli delle nozze. Un matrimonio che si preannuncia essere faraonico quello della celebre influencer e del calciatore della Lazio. Chiara e Mattia, diventati genitori del piccolo Thiago a metà novembre, hanno deciso di passare allo step successivo dare seguito alla proposta di matrimonio arrivata qualche mese fa.

Il matrimonio di Chiara Nasti a Roma con 200 invitati

La influencer, di origini campane, sposerà il calciatore a Roma. La location scelta per il party è incantevole: si tratta della suggestiva e romanticissima Villa Miani, una meravigliosa dimora storica con vista panoramica sulla Capitale. A partecipare alla cerimonia dovrebbero essere circa 200 invitati. Nulla è trapelato, invece, a proposito dell’abito che Chiara indosserà nel giorno del sì con Zaccagni. Con ogni probabilità, come già accaduto con il discusso gender reveal all’Olimpico, la coppia condividerà sui social ogni dettaglio dell’evento.

Il matrimonio religioso dove si sposarono Totti e Ilary

Per il rito religioso, invece, Chiara e Mattia avrebbero scelto la Basilica di Santa Maria in Aracoeli, lo stesso luogo che vide unirsi in matrimonio, quasi 20 anni fa, Francesco Totti e Ilary Blasi. Quel luogo, all’epoca pieno delle telecamere della televisioni private che trasmisero l’evento, con ogni i probabilità farà da perfetta cornice alle migliaia di selfie destinati a essere condivisi su Instagram che saranno scattati il 20 giugno prossimo. La notizia della nozze non è stata ancora confermata dai diretti interessati. Chiara, diventata mamma di recente, sta utilizzando i social network meno che in passato e, nella stragrande maggioranza dei casi, principalmente per lavoro. Nessuna conferma nemmeno da parte di Zaccagni, meno avvezzo all’uso del mezzo rispetto alla popolare compagna e futura moglie.