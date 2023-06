La guerra dei Rolex tra Francesco Totti e Ilary Blasi finisce in parità: “Affidamento condiviso” Su Roma Repubblica si legge il verdetto del magistrato che si è espresso per un “affidamento condiviso” dei Rolex. Sarà nominato un custode che permetterà a Ilary Blasi e Francesco Totti di goderne a turno. È un pareggio che starebbe stretto all’ex Capitano.

La guerra dei Rolex, anziché quella dei Roses. I titoli di coda sono una sorta di pareggio: è uscita la X. Chissà a quanto era quotata, se era quotata, dagli scommettitori. Su Roma Repubblica si legge il verdetto del magistrato che si è espresso per un "affidamento condiviso". I quattro Daytona che l'ex Capitano della Roma pretendeva e rivendicava come suoi saranno invece affidati a un terzo, che permetterà a entrambi di goderne a turno. È un pareggio, sì, ma che al Pupone sta molto stretto visto che li voleva per sé. Anche Repubblica, infatti, suggerisce che questa è quasi una vittoria per Ilary Blasi.

Cosa ha deciso il giudice sui Rolex

Ma come fanno a dividersi quattro Daytona per due? Il giudice ha appunto ritenuto di affidarli a un custode che permetterà a entrambi di poterseli dividere, a turno. Questo per quanto riguarda il possesso. Per quanto riguarda la proprietà dei Rolex, non c'è ancora definizione da parte del giudice. Viene naturale immaginare che, qualora per uno dei due dovessero arrivare momenti finanziari un po più duri, la vendita in questo momento è fuori discussione. Seguendo quello che è stato deciso per il possesso, anche per la proprietà si potrebbe immaginare una forma di concertazione. Potrebbe profilarsi, in qualche modo, una proprietà condivisa. Una multiproprietà. Il valore degli orologi supera di molto i 100 mila euro, considerato che il più costoso vale da solo 80 mila euro.

La guerra della scuola calcio

Le ultime notizie degli scontri tra Totti e Ilary (e le due famiglie) si aggiornavano ai primi di maggio, quando c'è stata la notizia della Asd Longarina, società riconducibile proprio alla sorella della Blasi, sottoposta a sfratto dai campi di proprietà di Francesco Totti. La risposta muscolare da parte della società Asd Longarina che ha messo in mora la scuola calcio del Capitano. Su questo aspetto, l'ordinanza di sfratto è prevista per il 30 giugno. Sono attesi per la fine del mese altri sviluppi.