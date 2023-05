Totti-Blasi, la sorella di Ilary mette in mora la scuola calcio di Francesco per 50mila euro Il decreto ingiuntivo, a favore della Asd Longarina di Silvia Blasi, sfiorerebbe i 50 mila euro che la “Totti Soccer School” non avrebbe saldato.

Lo scontro tra la famiglia Totti e la famiglia Blasi continua, si ingarbuglia e si attorciglia. Peggiora il clima, ogni giorno di più. Dopo le notizie dello sfratto della Asd Longarina – una società riconducibile a Silvia Blasi, sorella di Ilary – dai campi di proprietà di Francesco Totti, ecco la risposta muscolare: la messa in mora della scuola calcio del Capitano. Lo riporta La Repubblica Roma.

La scuola calcio di Totti non avrebbe saldato i debiti

Il decreto ingiuntivo, a favore della Asd Longarina di Silvia Blasi, sfiorerebbe i 50 mila euro che la "Totti Soccer School" non avrebbe saldato. Lo riporta il servizio romano de La Repubblica. Nel contempo, proprio nella giornata di ieri, Francesco Totti era riuscito a ottenere lo sfratto per la Longarina dal suo centro sportivo, gestito dalla famiglia Blasi senza il suo consenso. Ordinanza di sfratto prevista per il 30 giugno: in quel giorno, l'ufficiale giudiziario si presenterà alle porte del centro sportivo per eseguire e intimare la società della famiglia Blasi a lasciare la struttura.

I verdetti della separazione Totti-Blasi

Lo sfratto per la Longarina di Silvia Blasi è un atto diverso da quelli che sono i verdetti e i termini della separazione. Visto quanto accaduto nella sentenza preliminare in merito alla separazione: la villa all’Eur è andata in favore di Ilary Blasi più un assegno del valore di 12.500 euro mensili di Totti per i figli, compreso anche l'affidamento condiviso ma con collocamento prevalente dalla madre. Il verdetto definitivo, che potrebbe aggiungere un nuovo scenario per il futuro, è atteso per il prossimo autunno-inverno. Resta ancora in sospeso la delicata vicenda dei Rolex. Secondo le indiscrezioni, Ilary Blasi non è intenzionata a restituire gli orologi che invece Francesco Totti vuole di nuovo indietro, costi quel che costi. Anche in questo caso, sarà il giudice a stabilire come andrà a finire.