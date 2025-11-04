Rosa Perrotta spiega perché esclude un terzo figlio con Tartaglione: “La famiglia del Mulino Bianco non esiste”

L’ex tronista di Uomini e Donne, compagna di Pietro Tartaglione e oggi mamma di due bambini, ha voluto mettere un punto alle continue domande dei fan su un possibile terzo figlio. Tra i motivi alla base della scelta di non averne, i timori legati a un’altra gravidanza dopo due cesarei: “I rischi mi spaventano tantissimo”.

Rosa Perrotta torna a parlare di maternità e lo fa con la schiettezza che la contraddistingue. L’ex tronista salernitana, compagna di Pietro Tartaglione e oggi mamma di due bambini, Ethan e Achille, ha voluto mettere un punto alle continue domande dei fan su un possibile terzo figlio. Tra i motivi alla base della scelta di non averne, la lontananza dai suoi genitori e i timori su un'altra gravidanza dopo due cesarei: "I rischi mi spaventano tantissimo".

Lo sfogo di Rosa Perrotta

Attraverso alcune stories pubblicate su Instagram, ha spiegato che ogni giorno riceve centinaia di messaggi da "persone che mi chiedono se avrò una femminuccia, come se fosse un dovere completare il quadro della famiglia perfetta". Parole che rivelano un fastidio comprensibile, perché dietro quella che molti definiscono curiosità innocente si nasconde spesso una pressione sociale che pesa: "Mi rendo conto che la famiglia del Mulino Bianco fa sognare tutti, ma qualcuno deve pur dirlo: nonostante sui social sembri il contrario, spesso quella perfezione non esiste", le parole.

Oggi l'ex tronista e il suo compagno vivono a Milano, lontano dalle loro famiglie rimaste in Campania e questa distanza pesa anche nella gestione dei bambini. Una riflessione amara, che apre a un discorso più ampio: quello della fatica quotidiana di tenere insieme i pezzi. "Ci sono mattine in cui mi sveglio e mi sembra di non farcela", ha ammesso, "cerco ogni giorno di essere una buona madre, una compagna presente, una figlia attenta, ma senza dimenticare di essere la donna che sono". A tutto questo si aggiunge un pensiero più concreto: la salute. Perrotta non ha nascosto i timori legati a una terza gravidanza dopo due cesarei. "I rischi non sono da sottovalutare e mi spaventano tantissimo".

La storia d'amore con Pietro Tartaglione e la nascita dei figli

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sono conosciuti nel 2017 a Uomini e Donne, quando lei era sul trono e lui tra i corteggiatori. Da lì è nato un legame che, a distanza di anni, resiste ancora. Dopo la scelta televisiva, la coppia ha iniziato subito una convivenza e, nel tempo, ha costruito una famiglia. Nel 2019 è nato Ethan, il loro primo figlio, e due anni dopo è arrivato il piccolo Achille. La loro relazione non è stata priva di momenti difficili. Rosa ha raccontato più volte che la maternità l’ha messa alla prova, portandola a vivere una crisi con Pietro. Nonostante tutto, i due hanno ritrovato l’equilibrio e oggi vivono a Milano con i loro bambini. Il matrimonio, annunciato e rimandato più volte, non è ancora arrivato, ma la coppia sembra serena così.