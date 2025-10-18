Rosalinda Cannavò si confessa a Verissimo con mamma Giusy: “Non le ho mai raccontato gli abusi per proteggerla”

Rosalinda Cannavò, ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo del 18 ottobre, ha condiviso un momento di intensa emotività con sua madre, rivelando di aver tenuto nascosto il suo passato difficile per non farla soffrire. In studio anche la piccola Camilla, che ha completato il quadro familiare in un'intervista ricca di momenti toccanti. La sorpresa finale: in studio è entrata la piccola Camilla, la figlia dell'attrice.

Il peso dei segreti per Rosalinda Cannavò

Durante l'intervista, Rosalinda Cannavò ha aperto il suo cuore riguardo agli abusi subiti in giovane età, confessando: "Non le ho mai raccontato niente, perché volevo proteggerla. Ho sempre avuto un senso di protezione nei suoi confronti, non ho mai voluto farla soffrire". Una rivelazione che mostra il complesso rapporto madre-figlia, dove spesso i figli cercano di risparmiare dolore ai genitori anche a costo di affrontare da soli i propri traumi. L'attrice ha poi toccato il tema dell'anoressia, un altro capitolo doloroso della sua vita: "Mi sono distaccata dalla mia famiglia in quella fase della mia vita. Mi pento di questo perché non voglio essere un peso per la mia famiglia".

Un abbraccio che è un puro momento "Verissimo"

Il momento più intenso dell'intervista è arrivato quando madre e figlia si sono sciolte in un abbraccio carico di emozioni. "Voglio dirti quanto sei stata importante per me mamma, e ti voglio abbracciare", ha detto Rosalinda tra le lacrime, in uno di quei momenti in puro stile Verissimo: sono in fondo queste le caratteristiche tipiche del programma di Silvia Toffanin. Caratteristiche, per citare un grande successo della settimana, che sono state riprese anche da Vincenzo De Lucia, che ha imitato proprio la conduttrice a This is me.

La madre ha confermato di vedere finalmente la figlia serena, un traguardo importante dopo le difficoltà affrontate. Rosalinda, da parte sua, ha mostrato consapevolezza riguardo al suo percorso: "I momenti difficili fanno parte della vita. Chi ha sofferto di disturbi alimentari sa che può essere soggetta a piccoli crolli. Sono felice che non ha il sopravvento su di me. Sono io che ho il sopravvento su questo brutto mostro".

La gioia della maternità e una famiglia ritrovata

Alla domanda di Silvia Toffanin su come sia Rosalinda nel ruolo di madre, la signora Giusy non ha avuto dubbi: "È nata per fare la madre. Camilla è la gioia della sua vita". Un elogio che sottolinea come la maternità abbia rappresentato per l'attrice un punto di svolta positivo nella sua vita. La madre di Rosalinda ha anche espresso apprezzamento per Andrea Zenga, compagno della figlia: "Ha coronato il sogno d'amore con un compagno che mi piace. Andiamo d'accordo. Andrea la rispetta e la ama. Il coronamento è una cosa meravigliosa". Parole che confermano come la coppia, formatasi nella casa del Grande Fratello, abbia costruito un legame solido e apprezzato anche dalla famiglia.

A completare il quadro familiare, verso la fine dell'intervista è entrata in studio anche la piccola Camilla, regalando un momento di grande tenerezza al pubblico di Verissimo. Una chiusura che ha suggellato un'intervista intensa, fatta di confessioni dolorose ma anche di speranza e rinascita.