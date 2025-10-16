Vincenzo De Lucia imita Silvia Toffanin a This is me: “Quella che non sa fare le domande sei tu”

La puntata di This is me di mercoledì 15 ottobre ha visto tra gli ospiti anche Vincenzo De Lucia. Il comico napoletano ha portato in scena una brillante imitazione di Silvia Toffanin, puntando sulle caratteristiche che l’hanno resa una protagonista della tv.

Il palinsesto Mediaset ha proposto anche quest'anno gli appuntamenti condotti da Silvia Toffanin che raccontano il mondo di Amici, con vecchie star del talent show che tornano a raccontarsi. Nella puntata andata in onda mercoledì 15 ottobre è stato ospite dello show Vincenzo De Lucia, che ha sfoggiato una brillante imitazione della conduttrice, con qualche battuta anche piuttosto pungente sulla compagna di Pier Silvio Berlusconi.

Vincenzo De Lucia porta la sua Silvia Toffanin in prima serata

Lo abbiamo conosciuto nelle vesti di Maria De Filippi, una delle imitazioni più riuscite della conduttrice Mediaset, quasi impressionante per la somiglianza di voce e atteggiamento, ma adesso Vincenzo De Lucia prende le sembianze di un altro volto amatissimo di Canale 5, Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo che ormai è uno dei programmi di punta del weekend. Un format di interviste diventato iconico, sia per la modalità che per la gestione dell'intervista stessa.

Ed è proprio su questo che punta il comico napoletano che entrando in studio e avvicinandosi alla padrona di casa le dice: "Ma tu chi sei?" e lei: "Sono Silvia" e ancora: "No, ma io sono Silvia. Quella che non sa fare le domande sei tu, spostati" le dice facendosi spazio tra i suoi ospiti. Una battuta che scatena l'ilarità del pubblico, cosciente del fatto che le interviste di Toffanin sembrano seguire tutte lo stesso andamento. E, infatti, a questo proposito, non poteva mancare un altro must delle puntate di Verissimo, la commozione di chi si siede sulla poltrona del noto studio di Canale 5.

De Lucia, infatti, irrompe in diversi momenti del programma, come quando Toffanin inizia la sua chiacchierata con la ballerina Eleonora Abbagnato. In quel momento il comico si presenta portando una bacinella, in cui c'è un panno intriso d'acqua: "Eleonora è qui da pochi minuti e ha già abbagnato tutto il fazzoletto" dice la Toffanin-De Lucia, scherzando sul fatto che tutti gli ospiti del noto programma di interviste di Canale 5 non riescano a trattenere le lacrime durante le interviste con la conduttrice. Frase che non può mancare ad ogni ospitata è proprio: "Mi ero ripromessa di non piangere" ovviamente promessa disattesa qualche minuto dopo. De Lucia ha dimostrato, anche stavolta, di essere un comico in grado di cogliere perfettamente le sfumature dei personaggi che interpreta, scherzando su quegli aspetti che arrivano al pubblico e che, di fatto, rappresentano la vera e propria cifra stilistica di alcuni volti noti della tv.