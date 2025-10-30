“Tu Pier Silvio Berlusconi in cucina non lo trovi”: Silvia Toffanin gelosa del marito sfida De Lucia a This is me

Ieri sera, nell'ultima puntata di This is me, Silvia Toffanin ha sfidato Vincenzo De Lucia, il comico che la imita, al gioco degli specchi. Con l'aiuto di Alessandro Del Piero e Fiorella Mannoia, hanno fatto sorridere il pubblico con un siparietto su Pier Silvio Berlusconi. La conduttrice ha scherzato con il comico e con tono sfidante ha mostrato la sua gelosia nei confronti del marito.

Lo sketch di Silvia Toffanin e Vincenzo De Lucia a This is Me

Silvia Toffanin e il comico Vincenzo De Lucia che anche nell'ultima puntata l'ha imitata, si sono sfidati al gioco degli specchi. Alessandro Del Piero e Fiorella Mannoia gli hanno posto alcune domande, alle quali hanno risposto con espressioni inerenti all'argomento. Le risposte sono state tutte da ridere. Tra queste, una è stata dedicata a Pier Silvio Berlusconi che, a detta della conduttrice, non sarebbe un abile cuoco. Rivolgendosi al comico, però, la Toffanin ha scherzato con tono sfidante: "Tu intanto Pier Silvio in cucina non lo trovi". La battuta ha fatto sorridere anche De Lucia che ha commentato: "Cucina malissimo". E la conduttrice ha aggiunto sull'amministratore delegato Mediaset: "Non cucina proprio, un giorno te lo presento". De Lucia ha allora risposto con un "Eh magari", e la Toffanin ingelosita ha risposto: "No".

Cosa è successo nell'ultima puntata di This Is Me

Ieri sera, in prima serata su Canale5, è andata in onda l'ultima puntata di This is me. Silvia Toffanin ha presentato l'ultimo appuntamento dello show che ha regalato ai telespettatori anche un segmento su La ruota della fortuna: Gerry Scotti e Samira Lui, ospiti in studio, hanno fatto giocare alcuni dei presenti in studio tra cui Il Volo e Gianluigi Buffon. Tra gli ospiti anche Loredana Bertè e Alberto Urto, Alessandro Del Piero, Fabio Cannavaro, Fiorella Mannoia, Francesco Cicchella. A fine puntata, Silvia Toffanin ha ringraziato lo studio e il cast del suo programma, poi ha concluso: "Il mio grazie più grande va sempre a lei, Maria De Filippi. Ti voglio bene".