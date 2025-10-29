Anticipazioni This is me di stasera: tra gli ospiti dell’ultima puntata anche Gerry Scotti e Samira Lui

Le anticipazioni dell’ultima puntata di This is me in programma per stasera, mercoledì 29 ottobre, in prima serata su Canale5: tra gli ospiti anche Gerry Scotti e Samira Lui che porteranno in studio il gioco La ruota della fortuna. I concorrenti saranno gli altri volti noti del mondo dello sport e della musica invitati in studio da Silvia Toffanin.

Questa sera, mercoledì 29 ottobre 2025, è in programma su Canale5 l'ultimo appuntamento con This is me, lo show condotto da Silvia Toffanin che celebra i grandi volti dello spettacolo e non solo. Dopo la prima puntata con Gigi D'Alessio, Zlatan Ibrahimovic e Laura Pausini e la seconda dedicata a Lorella Cuccarini, questa sera per il gran finale la Toffanin ha preparato un cast di fuoriclasse del mondo dello sport, della musica e della televisione italiana. Un segmento della puntata, stando alle anticipazioni circolate, sarà dedicato al game show più fortunato della stagione: La Ruota della Fortuna.

Gli ospiti dell'ultima puntata di This Is Me stasera

Gerry Scotti e Samira Lui saranno i protagonisti della serata di Canale5: stasera, dopo il game show La ruota della fortuna nell'access prime time, saranno ancora in tv in qualità di ospiti dell'ultima puntata di This is me, programmata per stasera, mercoledì 29 ottobre, dalle 21.20 circa su Canale5. Saranno ospiti della serata volti noti del mondo dello sport, come Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero e Federica Pellegrini, della musica come Fiorella Mannoia, Al Bano e Loredana Bertè con Alberto Urso. Tra gli ospiti attesi in studio anche i tre tenori che formano il trio Il Volo. In studio arriverà per la terza serata di seguito Vincenzo De Lucia con la sua imitazione di Silvia Toffanin.

Le anticipazioni dell'ultima puntata

Stando alle anticipazioni circolate attraverso i video pubblicati dal canale Instagram di Verissimo, nell'ultima puntata di This is me Gerry Scotti e Samira Lui porteranno in studio il gioco La ruota della fortuna: i concorrenti saranno gli ospiti Vip della serata. Ognuno, inoltre, farà un viaggio nella propria vita personale e professionale: attraverso ricordi, filmati e aneddoti, con Silvia Toffanin ripercorreranno i momenti salienti della loro carriera e della loro vita.