Lorella Cuccarini omaggia Pippo Baudo a This is me, la lettera in lacrime: “Lui non morirà mai”

Lorella Cuccarini è la protagonista della puntata di This Is Me di stasera, mercoledì 22 ottobre. Silvia Toffanin ha organizzato una festa per celebrare i 40 anni di carriera della conduttrice e ballerina ripercorrendo la sua vita, dagli inizi fino ad oggi che trasmette la sua esperienza ai giovani allievi della scuola di Maria De Filippi: "Ad Amici trasferire qualcosa della tua storia, del tuo lavoro, della tua esperienza, della determinazione, è un'occasione meravigliosa. Sono felice di fare questo viaggio" ha dichiarato prima di ricordare Pippo Baudo. Dopo la sua morte aveva scelto il silenzio e, con una lettera recitata da Maria De Filippi, ha rotto quel silenzio a This Is Me, omaggiando l'uomo che le ha permesso di costruire la sua brillante carriera nel mondo dello spettacolo.

La lettera di Lorella Cuccarini per Pippo Baudo

Pippo Baudo è morto lo scorso 17 agosto e oltre a un post su Instagram, Lorella Cuccarini ha sempre preferito il silenzio. Ha rifiutato interviste e commenti sul conduttore, ha raccontato a Silvia Toffanin, solo perché "quello che dovevo dirgli lo avevo già detto a lui". A distanza di mesi, però, ha deciso di omaggiarlo con una lettera resa pubblica a This Is Me stasera, letta da Maria de Filippi. "Caro Pippo il tuo addio è stato come l'ultima sigla di uno spettacolo indimenticabile, arrivato di sabato, nel giorno del varietà che hai inventato. Ho scelto il silenzio per la tua scomparsa, c'è un tempo per omaggiare e uno per la preghiera, ho pregato perché il tuo ultimo viaggio fosse lieve. Da quella sera un silenzio enorme ha preso il posto della tua voce e io mi sono trovata a vivere il film della mia vita". Nella lunga lettera ha ricordato la lunga collaborazione artistica prima di Sanremo, nel 1993: "Nonostante fossi terrorizzata, con te tutto sembrava possibile. Quella fu la mia consacrazione agli occhi del pubblico, grazie a te Pippo avevo imparato a credere in me".

Con le lacrime agli occhi, Lorella Cuccarini ha continuato l'ascolto della lettera da lei scritta nella quale, rivolgendosi al conduttore, dichiara: "Mi mancheranno i tuoi consigli, le tue telefonate, quando morì mamma tu c'eri, quando mi operai alla tiroide tu c'eri. Avresti voluto vedere il mio ultimo spettacolo ma la salute non te lo ha permesso. Eravamo belli insieme, si vedeva la stima che ci univa. Non tutti hanno la fortuna di trovare un padre artistico come te, te ne sarò grata per sempre. Ho avuto il privilegio di conoscerti, con amore e gratitudine".

"Maria De Filippi come Pippo Baudo, felice che abbia letto lei la mia lettera"

Dopo aver assistito al filmato con le immagini accompagnate dalla voce di Maria De Filippi, Lorella Cuccarini ha commentato la sua commozione e la felicità per la scelta della conduttrice per la sua lettera. "Maria per me è una persona importante. Lei ha seguito il corso di Pippo, tanti giovani le devono dire grazie e non solo giovani", ha dichiarato. Infine, le ultime parole per Pippo Baudo: "Gli anni di vita non li possiamo decidere, siamo appesi e sappiamo che prima o poi finiscono. Chi scrive una pagina di televisione così importante non muore mai. Lui non morirà mai, lo vedremo ancora tra 100 anni".