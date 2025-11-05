spettacolo
video suggerito
video suggerito

Vittoria Belvedere in lacrime per Pippo Baudo: “Non l’ho salutato per l’ultima volta, mi è dispiaciuto”

Vittoria Belvedere si è commossa ricordando Pippo Baudo. Ospite del programma La volta buona è tornata con la mente a quando il conduttore la volle fortemente al suo fianco alla conduzione del Festival di Sanremo 2002.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Daniela Seclì
0 CONDIVISIONI
Immagine

Vittoria Belvedere si è commossa in diretta a La volta buona ricordando Pippo Baudo. Nella puntata trasmessa mercoledì 5 novembre ha ricordato che fu l'amato conduttore, scomparso il 16 agosto 2025, a volerla fortemente al suo fianco al Festival di Sanremo. Era il 2002. Con loro c'era anche Manuela Arcuri. All'inizio l'attrice disse di no, perché temeva di non essere all'altezza di un evento tanto importante: "Gli dissi di no non per presunzione ma perché ero piccola, avevo iniziato da poco". Ma Baudo riuscì a convincerla, perché fece il possibile per rassicurarla. Le disse: "Non ti preoccupare. Ti accompagnerò io, ti proteggerò io". E, Belvedere assicura, è stato di parola. L'attrice si è commossa quando ha ripensato al fatto di non essere stata presente al funerale del conduttore.

Vittoria  Belvedere in lacrime per Pippo Baudo. Mentre raccontava il suo ricordo del conduttore nel salotto del programma La volta buona, non è riuscita a trattenere le lacrime. La conduttrice Caterina Balivo le ha chiesto che cosa la commuovesse e l'attrice ha confidato: "Non sono andata a trovarlo, ma in queste situazioni io sono una che non ama mettersi in mostra. Non mi sembrava carino, però mi è anche dispiaciuto non andarlo a salutare l'ultima volta". Dunque, Vittoria Belvedere ha il rimpianto di non essere stata presente al funerale di Pippo Baudo.

Perché Vittoria Belvedere non era presente al funerale di Pippo Baudo. L'attrice ha spiegato di non essersi recata al funerale perché aveva l'impressione che quel momento così delicato e privato potesse trasformarsi in una sorta di passerella: "Anche per le interviste, gente che ti chiama e ti chiede di raccontare". Ma lei preferiva tenere per sé questi ricordi preziosi: "No, è una cosa mia, lo avete visto, era un grande, che cosa bisognava dire ancora".

Interviste
0 CONDIVISIONI
Immagine
BELVE
Il video della caduta di Iva Zanicchi trasmesso a fine puntata, la reazione di Fagnani: “Mannaccia!”
Maria De Filippi mostra le sue analisi del sangue, la diagnosi di Fagnani: “Dovevo fare il medico”
Adriano Pappalardo e la frecciata ad Al Bano: "Non vado dietro i politici, non mi hanno mai chiamato per cantare in Senato"
Iva Zanicchi a Belve: “Più brava di Mina e Ornella Vanoni. Ok il prezzo è giusto in Rai senza di me? Un flop”
Irene Pivetti: “Non ho avuto altri uomini dopo la fine del matrimonio con Alberto Brambilla”
Iva Zanicchi a Belve: "La pipì dietro il divano? Una grande attrice. Ok, il prezzo è giusto senza me sarà un flop"
Adriano Pappalardo a Belve: "All'Isola ad Al Bano hanno dato un milione, a me 30mila euro. È diventata spazzatura"
Iva Zanicchi è "caduta in studio durante la registrazione" dell'intervista: come sta ora
Irene Pivetti a Belve: "È plausibile che io vada in carcere, ma non accadrà. Ero nella scuderia di Lele Mora"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views