Vittoria Belvedere in lacrime per Pippo Baudo: “Non l’ho salutato per l’ultima volta, mi è dispiaciuto”

Vittoria Belvedere si è commossa in diretta a La volta buona ricordando Pippo Baudo. Nella puntata trasmessa mercoledì 5 novembre ha ricordato che fu l'amato conduttore, scomparso il 16 agosto 2025, a volerla fortemente al suo fianco al Festival di Sanremo. Era il 2002. Con loro c'era anche Manuela Arcuri. All'inizio l'attrice disse di no, perché temeva di non essere all'altezza di un evento tanto importante: "Gli dissi di no non per presunzione ma perché ero piccola, avevo iniziato da poco". Ma Baudo riuscì a convincerla, perché fece il possibile per rassicurarla. Le disse: "Non ti preoccupare. Ti accompagnerò io, ti proteggerò io". E, Belvedere assicura, è stato di parola. L'attrice si è commossa quando ha ripensato al fatto di non essere stata presente al funerale del conduttore.

Vittoria Belvedere in lacrime per Pippo Baudo. Mentre raccontava il suo ricordo del conduttore nel salotto del programma La volta buona, non è riuscita a trattenere le lacrime. La conduttrice Caterina Balivo le ha chiesto che cosa la commuovesse e l'attrice ha confidato: "Non sono andata a trovarlo, ma in queste situazioni io sono una che non ama mettersi in mostra. Non mi sembrava carino, però mi è anche dispiaciuto non andarlo a salutare l'ultima volta". Dunque, Vittoria Belvedere ha il rimpianto di non essere stata presente al funerale di Pippo Baudo.

Perché Vittoria Belvedere non era presente al funerale di Pippo Baudo. L'attrice ha spiegato di non essersi recata al funerale perché aveva l'impressione che quel momento così delicato e privato potesse trasformarsi in una sorta di passerella: "Anche per le interviste, gente che ti chiama e ti chiede di raccontare". Ma lei preferiva tenere per sé questi ricordi preziosi: "No, è una cosa mia, lo avete visto, era un grande, che cosa bisognava dire ancora".