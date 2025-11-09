Fazio apre Che Tempo Che Fa ricordando Peppe Vessicchio: “Una puntata difficile per noi, la dedichiamo a lui”

Fabio Fazio apre la puntata del 9 novembre di Che Tempo Che Fa nell'unico modo in cui avrebbe potuto, ricordando Peppe Vessicchio, morto all'età di 69 anni l'8 novembre. Una scomparsa che ha sconvolto il mondo dello spettacolo e non solo, in particolare proprio Fazio, che con Vessicchio aveva un rapporto d'amicizia creato nelle diverse edizioni di Sanremo condotte nel corso della sua carriera.

Che Tempo Che Fa in ricordo di Peppe Vessicchio

Il conduttore, che si era detto già sconvolto nelle scorse ore per l'evento assolutamente inatteso, ha voluto specificare il clima di lutto che avrebbe caratterizzato l'intera puntata di Che Tempo Che Fa: "È una puntata un po' difficile per noi, perché questa sera abbiamo tutti sul cuore questo peso grosso. Abbiamo perso tutti una persona a cui vogliamo bene e tutti noi di che tempo che fa abbiamo perso un amico. Questa puntata è totalmente dedicata a lui".

Come aveva già ricordato nelle scorse ore, Fazio ha fatto presente che proprio la scorsa settimana Peppe Vessicchio avrebbe dovuto essere suo ospite a Che Tempo Che Fa per parlare del libro su Mozart da lui scritto, ma che aveva dovuto rinunciare all'ultimo minuto a causa di una "brutta tosse".

Il ricordo di Fabio Fazio

Nel ricordare Peppe Vessicchio, Fazio ha parlato di lui come di "un uomo dolce e gentile", che reputava un amico. Ma era anche un grande professionista nell'ambito musicale. Fazio gli ha riconosciuto il merito di avere sempre colto il lato giocoso dello spettacolo. Potrà trovare conforto nei tanti ricordi che lo legano a Peppe Vessicchio: "Ho tanti ricordi con lui e Luciana. Ci legavano una stima sincera e un'amicizia autentica. Sono senza parole".

In queste ore il saluto del pubblico a Peppe Vessicchio si sta consumando via social e in Tv. Non sono previsti funerali pubblici, la famiglia ha preferito salutare in forma esclusivamente privata il musicista, chiedendo il massimo riserbo.