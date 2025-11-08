Fabio Fazio sconvolto per morte Peppe Vessicchio: “Doveva venire ospite da me, ha rimandato per una brutta tosse”

Fabio Fazio è sconvolto, incredulo e senza parole dopo la notizia della morte di Peppe Vessicchio. Il conduttore di Che tempo che fa ha confidato che lo aspettava nel suo programma, ma il direttore d’orchestra lo aveva gentilmente avvisato di dovere rimandare di due settimane “per una brutta tosse”.

Fabio Fazio sconvolto per la morte di Peppe Vessicchio

Fabio Fazio si è detto "sconvolto" dopo avere appreso la notizia improvvisa e inaspettata della morte di Peppe Vessicchio. Il noto direttore d'orchestra si è spento a 69 anni a seguito di una polmonite interstiziale. Le sue condizioni di salute sono peggiorate rapidamente fino alla tragica notizia di oggi. Spesso, Peppe Vessicchio è stato ospite del programma di Fazio, Che tempo che fa, ma anche del suo Festival di Sanremo. Il conduttore contava sulla sua presenza anche nelle prossime puntate del programma che conduce sul Nove con Luciana Littizzetto. Vessicchio, tuttavia, lo aveva informato che a causa di una brutta tosse avrebbe dovuto aspettare due settimane prima di andare a trovarlo.

Peppe Vessicchio è morto sabato 8 novembre

Il dolore di Fabio Fazio per la morte di Peppe Vessicchio. Il conduttore di Che tempo che fa, raggiunto da Ansa, ha spiegato di non riuscire a credere che il direttore d'orchestra sia morto: "Sono incredulo e sconvolto". Ha confidato che il sessantanovenne avrebbe dovuto partecipare al suo programma per parlare del libro su Mozart. Tuttavia, Vessicchio lo aveva informato di vedersi costretto a rimandare di due settimane la sua presenza in studio "per una brutta tosse". Fazio ha rimarcato come sia stato gentile come sempre.

Fabio Fazio ricorda Peppe Vessicchio

Fabio Fazio ricorda Peppe Vessicchio. Il conduttore ha tracciato un ritratto del direttore d'orchestra scomparso improvvisamente. Lo ha ricordato come "un uomo dolce e gentile", che reputava un amico. Ma era anche un grande professionista nell'ambito musicale. Fazio gli ha riconosciuto il merito di avere sempre colto il lato giocoso dello spettacolo. Potrà trovare conforto nei tanti ricordi che lo legano a Peppe Vessicchio:

Ho tanti ricordi con lui e Luciana. Ci legavano una stima sincera e un'amicizia autentica. Sono senza parole.

La famiglia ha chiesto la massima riservatezza in questo momento di dolore. I funerali saranno in forma strettamente privata.