La TV si inchina a Peppe Vessicchio, l’omaggio di Tu sì que vales e Ballando con le stelle: “Ti vogliamo bene”

Ballando con le stelle e Tu sì que vales hanno ricordato Peppe Vessicchio. Milly Carlucci: “Un mito della musica italiana, un applauso grato per tutto quello che ci ha donato. Non ti dimenticheremo mai”. Il ricordo commosso di Canale5: “Ciao Maestro, ti vogliamo bene”.

La morte improvvisa di Peppe Vessicchio ha commosso il mondo dello spettacolo. Il direttore d'orchestra era un volto amatissimo, che era entrato nel cuore degli spettatori. Sabato 8 novembre è giunta inaspettata la notizia della sua morte a causa di una polmonite interstiziale. Aveva solo 69 anni. La prima serata del sabato sera si è inchinata alla professionalità e alla maestria di Peppe Vessicchio. La trasmissione Ballando con le stelle, in onda su Rai1, e il programma Tu sì que vales in onda su Canale5 gli hanno dedicato un omaggio.

L'omaggio di Milly Carlucci a Peppe Vessicchio a Ballando con le stelle. Non appena è terminata l'anteprima di Ballando con le stelle, la conduttrice ha voluto prendere la parola. Prima che iniziasse ufficialmente la gara, ha rivolto un pensiero a Peppe Vessicchio: "Voglio approfittare dell'inizio della puntata per applaudire quello che è stato un mito della musica italiana, il Maestro Vessicchio". Il pubblico si è alzato in piedi per applaudire il direttore d'orchestra. Anche la band ha fatto altrettanto, alcuni musicisti avevano gli occhi lucidi:

Da tutti noi un applauso e un ricordo grato per tutto quello che ha donato alla musica italiana, grazie. Un doveroso applauso e la standing ovation dei musicisti e di tutto il pubblico per un grande della musica. Non ti dimenticheremo mai Maestro.

Il ricordo di Tu sì que vales. Anche la trasmissione di Canale5 con Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli ha reso omaggio a Peppe Vessicchio. La puntata si è aperta con un video commovente che ritraeva l'ingresso in studio del Maestro, accolto dall'applauso scrosciante del pubblico e della giuria. Di recente, infatti, era stato ospite proprio di Tu sì que vales. Poi, la dedica: "Ciao Maestro, ti vogliamo bene".