Tale e Quale Show 2025, stasera la finalissima: quali saranno le esibizioni dell’ultima puntata
Questa sera, venerdì 7 novembre 2025, ultima puntata di Tale e Quale Show, condotta come di consueto da Carlo Conti. Stasera si decreterà il vincitore tra i concorrenti che per quest'ultimo appuntamento hanno preparato delle imitazioni incredibili. A giudicare le loro performance, l'immancabile giuria composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello. Ospiti della serata, nonché giudici speciali della finalissima, saranno Orietta Berti e Nicola Savino.
Le esibizioni dell'ultima puntata
I dieci personaggi dello spettacolo si cimenteranno in nuove esibizioni, giocandosi il tutto per tutto e provando a conquistare il titolo di vincitore dell'edizione di Tale e Quale Show 2025. Al momento, stando ai punti conquistati finora, in cima alla classifica c'è Pamela Petrarolo, ma le carte possono ancora essere mescolate. Le performance di quest'ultima puntata, che potranno essere votate dal pubblico tramite i canali social dello show, saranno:
- Carmen Di Pietro sarà Mina
- Le Donatella saranno le Gemella Kessler
- Antonella Fiordelisi sarà Rose Villain
- Pamela Petrarolo sarà Emma
- Maryna sarà Raffaella Carrà
- Samuele Cavallo interpreterà Bon Jovi
- Flavio Insinna e Gabriele Cirilli ricorderanno Gigi Proietti e Claudio Villa
- Tony Maiello interpreterà Gigi D'Alessio
- Peppe Quintale vestirà i panni di Tom Jones
- Gianni Ippoliti sarà Cristiano Malgioglio
Il premio devoluto ad Airc
Quella di stasera è una puntata speciale di Tale e Quale Show, dal momento che sottende all'evento una causa solidale: il premio di ventimila euro, infatti, sarà devoluto all’Airc – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, in occasione della campagna di raccolta fondi I giorni della ricerca, prevista dal 3 al 10 novembre. Anche il pubblico potrà sostenere l'Airc, come ricorderà il conduttore durante la serata.