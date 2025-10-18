Tale e Quale Show 2025, Peppe Quintale è il vincitore della quarta puntata: la classifica completa

Peppe Quintale ha vinto la quarta puntata di Tale e Quale Show con la sua interpretazione di Tony Hadley. Dietro di lui Gianni Ippoliti e Pamela Petrarolo. Ecco la classifica completa della serata.

Ha imitato in modo eccellente Tony Hadley e Peppe Quintale ha vinto la quarta puntata di Tale e Quale Show. Il concorrente napoletano, tornato quest'anno a farsi vedere sul piccolo schermo proprio grazie alla partecipazione al programma condotto da Carlo Conti, si è imposto nella puntata di venerdì 17 ottobre, la quarta di questa stagione, in onda su Rai1.

Chi ha vinto la quarta puntata, la classifica provvisoria

Peppe Quintale è stato il favorito dei quattro giudici, Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e il quarto giudice speciale Andrea Pucci, che hanno definito un podio piuttosto omogeneo, proiettando Quintale, Gianni Ippoliti, che ha vestito i panni di Gianni Morandi e ha convinto dopo l'ultimo posto della scorsa settimana, e Pamela Petrarolo che con la sua Ivana Spagna ha confermato di essere una delle protagonista di questa edizione dello show condotto da Carlo Conti. Questa la classifica della serata:

1 Peppe Quintale

2 Gianni Ippoliti

3 Pamela Petrarolo

4 Antonella Fioderlisi

5 Maryna

6 Le Donatella

7 Samuele Cavallo

8 Tony Maiello

9 Insinna e Cirilli

10 Carmen Di Pietro

Le esibizioni della prossima puntata di Tale e Quale Show 2025

Sul finire della puntata sono arrivate, puntuali, le assegnazioni per la prossima settimana. Samuele Cavallo la prossima settimana dovrà interpretare Robbie Williams, Antonella Fiordelisi la prossima settimana sarà Karol G, mentre Pamela Petrarolo la prossima settimana dovrà essere Mia Martini. A Peppe Quintale toccherà interpretare Jovanotti, mentre Flavio Insinna e Gabriele Cirilli dovranno essere Piero Pelù ed Edoardo Bennato. Tony Maiello dovrà interpretare invece Tiziano Ferro, mentre Maryna dovrà essere Christina Aguilera. A Carmen Di Pietro toccherà invece essere Orietta Berti, mentre Gianni Ippoliti dovrà interpretare Tony Effe, infine le Donatella dovranno essere Heather Parisi e Lorella Cuccarini.