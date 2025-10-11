Tale e Quale Show 2025, Pamela Petrarolo è la vincitrice della terza puntata: la classifica puntata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tale e Quale Show 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella serata di venerdì 10 ottobre è andata in onda la terza puntata di Tale e Quale Show, a vincerla è stata Pamela Petrarolo, che si è esibita vestendo i panni di Gianna Nannini. Quarto giudice di questo secondo appuntamento televisivo è stato Leonardo Pieraccioni. Tra le esibizioni più attese, quella di Tony Maiello nei panni di Mango, che si è piazzata posto, e quella di Insinna & Cirilli che hanno interpretato Tommy Cash e Fiorella Mannoia. Non sono mancati momenti esilaranti con la giuria, insieme all'immancabile Cristiano Malgioglio, affiancato da Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi.

Chi ha vinto la terza puntata, la classifica provvisoria

A vincere la seconda puntata è stata Pamela Petrarolo, che è riuscita a conquistare tanto pubblico quanto la giuria con la sua interpretazione di Meravigliosa Creatura di Gianna Nannini. L'ex Non è la Rai ha svettato la classifica non solo per la somiglianza vocale, ma anche per come è riuscita a portare totalmente in scena l'essenza della cantante senese. Di seguito, la classifica provvisoria della seconda puntata, con i rispettivi punti assegnati ad ogni protagonista:

Pamela Petrarolo Tony Maiello Insinna e Cirilli Samuele Cavallo Antonella Fiordelisi Le Donatella Maryna Peppe Quintale Carmen Di Pietro Gianni Ippoliti

Le esibizioni della prossima puntata di Tale e Quale Show 2025

Come di consueto, a fine puntata i concorrenti hanno scoperto quali sono i personaggi che dovranno replicare nella puntata successiva. Ecco, quindi, l'elenco di tutte le prossime imitazioni: