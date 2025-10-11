Tale e Quale Show 2025, Pamela Petrarolo è la vincitrice della terza puntata: la classifica puntata
Nella serata di venerdì 10 ottobre è andata in onda la terza puntata di Tale e Quale Show, a vincerla è stata Pamela Petrarolo, che si è esibita vestendo i panni di Gianna Nannini. Quarto giudice di questo secondo appuntamento televisivo è stato Leonardo Pieraccioni. Tra le esibizioni più attese, quella di Tony Maiello nei panni di Mango, che si è piazzata posto, e quella di Insinna & Cirilli che hanno interpretato Tommy Cash e Fiorella Mannoia. Non sono mancati momenti esilaranti con la giuria, insieme all'immancabile Cristiano Malgioglio, affiancato da Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi.
Chi ha vinto la terza puntata, la classifica provvisoria
A vincere la seconda puntata è stata Pamela Petrarolo, che è riuscita a conquistare tanto pubblico quanto la giuria con la sua interpretazione di Meravigliosa Creatura di Gianna Nannini. L'ex Non è la Rai ha svettato la classifica non solo per la somiglianza vocale, ma anche per come è riuscita a portare totalmente in scena l'essenza della cantante senese. Di seguito, la classifica provvisoria della seconda puntata, con i rispettivi punti assegnati ad ogni protagonista:
- Pamela Petrarolo
- Tony Maiello
- Insinna e Cirilli
- Samuele Cavallo
- Antonella Fiordelisi
- Le Donatella
- Maryna
- Peppe Quintale
- Carmen Di Pietro
- Gianni Ippoliti
Le esibizioni della prossima puntata di Tale e Quale Show 2025
Come di consueto, a fine puntata i concorrenti hanno scoperto quali sono i personaggi che dovranno replicare nella puntata successiva. Ecco, quindi, l'elenco di tutte le prossime imitazioni:
- Gianni Ippoliti sarà Gianni Morandi
- Pamela Petrarolo sarà Spagna
- Le Donatella saranno Paola e Chiara
- Carmen Di Pietro sarà Celine Dion
- Tony Maiello sarà Harry Styles
- Maryna sarà Anna Tatangelo
- Flavio Insinna e Gabriele Cirilli saranno Renato Carosone e Rocco Hunt
- Peppe Quintale sarà Tony Hadley
- Samuele Cavallo sarà Massimo Ranieri
- Antonella Fiordelisi sarà Anna