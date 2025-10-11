Programmi tv
Tale e Quale Show 2025

Tale e Quale Show 2025, Pamela Petrarolo è la vincitrice della terza puntata: la classifica puntata

Pamela Petrarolo trionfa nella terza puntata di Tale e Quale Show su Rai1 con la sua interpretazione di Gianna Nannini. Al secondo posto Tony Maiello nei panni di Mango. Ecco la classifica completa.
A cura di Ilaria Costabile
Tale e Quale Show 2025

Nella serata di venerdì 10 ottobre è andata in onda la terza puntata di Tale e Quale Show, a vincerla è stata Pamela Petrarolo, che si è esibita vestendo i panni di Gianna Nannini. Quarto giudice di questo secondo appuntamento televisivo è stato Leonardo Pieraccioni. Tra le esibizioni più attese, quella di Tony Maiello nei panni di Mango, che si è piazzata posto, e quella di Insinna & Cirilli che hanno interpretato Tommy Cash e Fiorella Mannoia. Non sono mancati momenti esilaranti con la giuria, insieme all'immancabile Cristiano Malgioglio, affiancato da Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi.

Chi ha vinto la terza puntata, la classifica provvisoria

A vincere la seconda puntata è stata Pamela Petrarolo, che è riuscita a conquistare tanto pubblico quanto la giuria con la sua interpretazione di Meravigliosa Creatura di Gianna Nannini. L'ex Non è la Rai ha svettato la classifica non solo per la somiglianza vocale, ma anche per come è riuscita a portare totalmente in scena l'essenza della cantante senese. Di seguito, la classifica provvisoria della seconda puntata, con i rispettivi punti assegnati ad ogni protagonista:

  1. Pamela Petrarolo
  2.  Tony Maiello
  3. Insinna e Cirilli
  4.  Samuele Cavallo
  5.  Antonella Fiordelisi
  6.  Le Donatella
  7.  Maryna
  8.  Peppe Quintale
  9.  Carmen Di Pietro
  10. Gianni Ippoliti
Le esibizioni della prossima puntata di Tale e Quale Show 2025

Come di consueto, a fine puntata i concorrenti hanno scoperto quali sono i personaggi che dovranno replicare nella puntata successiva. Ecco, quindi, l'elenco di tutte le prossime imitazioni:

  • Gianni Ippoliti sarà Gianni Morandi
  • Pamela Petrarolo sarà Spagna
  • Le Donatella saranno Paola e Chiara
  • Carmen Di Pietro sarà Celine Dion
  • Tony Maiello sarà Harry Styles
  • Maryna sarà Anna Tatangelo
  • Flavio Insinna e Gabriele Cirilli saranno Renato Carosone e Rocco Hunt
  • Peppe Quintale sarà Tony Hadley
  • Samuele Cavallo sarà Massimo Ranieri
  • Antonella Fiordelisi sarà Anna
