Tale e Quale Show 2025, Tony Maiello è il vincitore della prima puntata: la classifica completa

Vincitore della prima puntata di Tale e Quale Show su Rai1 è stato Tony Maiello con la sua interpretazione di Sal Da Vinci. A fine puntata, ai protagonisti sono state comunicate le esibizioni di venerdì prossimo.

Nella serata di venerdì 26 settembre è andata in onda la prima puntata di Tale e Quale Show, a vincerla è stato Tony Maiello, che si è esibito vestendo i panni di Sal Da Vinci. Quarto giudice di questo primo appuntamento televisivo è stato Ubaldo Pantani. Tra le esibizioni più acclamate, quella di Flavio Insinna, che è tornato nello show di Rai1 condotto da Carlo Conti, con grande entusiasmo da parte del pubblico. Non sono mancati momenti esilaranti con la giuria, con l'ormai indispensabile Cristiano Malgioglio, accompagnato da Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi.

Chi ha vinto la prima puntata, la classifica provvisoria

A vincere la prima puntata è stato Tony Maiello, che ha conquistato il pubblico con la sua esibizione di Sal Da Vinci. L'artista, infatti, è riuscito a conquistare la giuria, che lo ha trovato molto somigliante, ma anche il pubblico che da casa ha espresso le sue preferenze. Di seguito, la classifica provvisoria della prima puntata, con i rispettivi punti assegnati ad ogni protagonista:

Tony Maiello con 58 punti Pamela Petrarolo con 57 punti Samuele Cavallo e Insinna & Cirilli con 53 punti Posizione assente per parimerito Peppe Quintale con 44 punti Antonella Fiordelisi con 42 punti Le Donatella con 41 punti Gianni Ippoliti con 31 punti Maryna (Marina Valdemoro Maino) e Carmen Di Pietro con 30 punti Posizione assente per parimerito

Le esibizioni della prossima puntata di Tale e Quale Show 2025

Come di consueto, a fine puntata i concorrenti hanno scoperto quali sono i personaggi che dovranno replicare nella puntata successiva. Ecco, quindi, l'elenco di tutte le prossime imitazioni: