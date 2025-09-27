Programmi tv
Tale e Quale Show 2025, Tony Maiello è il vincitore della prima puntata: la classifica completa

Vincitore della prima puntata di Tale e Quale Show su Rai1 è stato Tony Maiello con la sua interpretazione di Sal Da Vinci. A fine puntata, ai protagonisti sono state comunicate le esibizioni di venerdì prossimo.
A cura di Ilaria Costabile
Nella serata di venerdì 26 settembre è andata in onda la prima puntata di Tale e Quale Show, a vincerla è stato Tony Maiello, che si è esibito vestendo i panni di Sal Da Vinci. Quarto giudice di questo primo appuntamento televisivo è stato Ubaldo Pantani. Tra le esibizioni più acclamate, quella di Flavio Insinna, che è tornato nello show di Rai1 condotto da Carlo Conti, con grande entusiasmo da parte del pubblico. Non sono mancati momenti esilaranti con la giuria, con l'ormai indispensabile Cristiano Malgioglio, accompagnato da Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi.

 Chi ha vinto la prima puntata, la classifica provvisoria

A vincere la prima puntata è stato Tony Maiello, che ha conquistato il pubblico con la sua esibizione di Sal Da Vinci. L'artista, infatti, è riuscito a conquistare la giuria, che lo ha trovato molto somigliante, ma anche il pubblico che da casa ha espresso le sue preferenze. Di seguito, la classifica provvisoria della prima puntata, con i rispettivi punti assegnati ad ogni protagonista:

  1. Tony Maiello con 58 punti
  2. Pamela Petrarolo con 57 punti
  3. Samuele Cavallo e Insinna & Cirilli con 53 punti
  4. Posizione assente per parimerito
  5. Peppe Quintale con 44 punti
  6. Antonella Fiordelisi con 42 punti
  7. Le Donatella con 41 punti
  8. Gianni Ippoliti con 31 punti
  9. Maryna (Marina Valdemoro Maino) e Carmen Di Pietro con 30 punti
  10. Posizione assente per parimerito

Le esibizioni della prossima puntata di Tale e Quale Show 2025

Come di consueto, a fine puntata i concorrenti hanno scoperto quali sono i personaggi che dovranno replicare nella puntata successiva. Ecco, quindi, l'elenco di tutte le prossime imitazioni:

  • Antonella Fiordelisi sarà Dua Lipa
  • Carmen Di Pietro sarà Ambra Angiolini
  • Flavio Insinna & Gabriele Cirilli saranno Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi
  • Gianni Ippoliti sarà Fred Bongusto
  • Le Donatella saranno Baby K e Giusy Ferreri
  • Maryna (Marina Valdemoro Maino) sarà Anna Oxa
  • Pamela Petrarolo sarà Rita Pavone
  • Peppe Quintale sarà Achille Lauro
  • Samuele Cavallo sarà Benson Boone
  • Tony Maiello sarà Ed Sheeran
Intervista
Don Salvatore, un monaco in cucina: “Prima facevo il salumiere. A 32 anni i voti, la mia famiglia l’ha presa male”
La vita prima del monastero: “Il diploma alla scuola alberghiera poi vari lavori dal pizzaiolo al salumiere”
“Non è stato facile lasciare una vita in cui lavoravo e avevo amici per abbracciare i voti di povertà, castità e umiltà”
Il rapporto con Don Riccardo e Don Anselmo: “A volte battibecchiamo, ma la sera ci lasciamo tutto alle spalle”
Il racconto di una giornata nell'Abbazia di San Martino delle Scale
