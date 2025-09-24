Carlo Conti torna con Tale e Quale Show, quando andrà in onda e le imitazioni della prima puntata

Torna in prima serata dal 26 settembre su Rai1 Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti arrivato alla 15esima edizione. Tra i 12 partecipanti nomi come Flavio Insinna, Pamela Petrarolo e Gianni Ippoliti. Confermata la giuria con Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio.

Carlo Conti torna in prima serata con Tale e Quale Show, il programma di Rai1 che a partire da venerdì 26 settembre terrà nuovamente compagnia agli italiani. Si tratta della quindicesima edizione e anche stavolta, volti noti dello spettacolo e non solo, si cimenteranno in una sfida canora che sarà giudicata da protagonisti del piccolo schermo, ormai affezionati membri della giuria: Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi.

Quando andrà in onda Tale e Quale Show

Saranno ben sette gli appuntamenti previsti con lo show musicale di Rai1, il primo è venerdì 26 settembre e a seguire, salvo possibili cambi di programmazione, il programma realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Carlo Conti tornerà in prima serata dallo Studio Fabrizio Frizzi di Roma. Dopo 15 edizioni, Tale e Quale Show continua ad essere una delle trasmissioni più seguite del palinsesto di Rai1, diventato un vero e proprio cult della tv italiana, che ha visto passare sul palcoscenico artisti di ogni tipo che hanno deciso di cimentarsi in una sfida nient'affatto semplice, in cui canto, recitazione e forza di volontà di intrecciano per dar vita, settimana dopo settimana, a personaggi sempre diversi, regalando omaggi alla musica del passato, ma anche a quella odierna. Come per gli anni passati, a preparare i concorrenti ci sarà un team di vocal coach: Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, supportati dall’actor coach Emanuela Aureli.

Il cast di Tale e Quale Show 2025

Il cuore pulsante del programma è ovviamente il cast, quest'anno ricco di volti nuovi, ma anche di qualche ritorno. Non mancheranno le novità, come le due coppie fisse che gareggeranno per tutta la durata dello show. Ecco, quindi, i dodici protagonisti di questa edizione:

Carmen Di Pietro

Le Donatella

Antonella Fiordelisi

Pamela Petrarolo

Marina Valdemoro Maino (Maryna)

Samuele Cavallo

l'inedita coppia Flavio Insinna e Gabriele Cirilli

Gianni Ippoliti

Tony Maiello

Peppe Quintale

Le imitazioni della prima puntata

Sono già state rese note le imitazioni a cui il pubblico assisterà nella prima puntata e tramite il sistema dei like sui social Rai dedicati, su X e Facebook, da casa si potrà scegliere l'artista preferito. I tre più votati avranno un bonus che andrà a sommarsi al voto della giuria. Per la prima serata gli artisti dovranno vestire i panni di: