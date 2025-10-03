Tale e Quale Show 2025, Samuele Cavallo è il vincitore della seconda puntata: la classifica completa

Nella serata di venerdì 4 ottobre è andata in onda la seconda puntata di Tale e Quale Show, a vincerla è stato Samuele Cavallo, che si è esibito vestendo i panni di Benson Boone. Quarto giudice di questo secondo appuntamento televisivo è stato Pupo. Tra le esibizioni più attese, quella di Maryna nei panni di Anna Oxa, che si è piazzata al secondo posto, e quella di Insinna & Cirilli che hanno interpretato Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi. Non sono mancati momenti di grande comicità con la giuria, capitanata dall'immancabile Cristiano Malgioglio, affiancato da Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi.

Chi ha vinto la seconda puntata, la classifica provvisoria

A vincere la seconda puntata è stato Samuele Cavallo, che ha conquistato pubblico e giuria con la sua interpretazione di Benson Boone. L'artista è riuscito a convincere i giudici non solo per la somiglianza vocale, ma anche per l'intensità emotiva messa in scena. Di seguito, la classifica provvisoria della seconda puntata, con i rispettivi punti assegnati ad ogni protagonista:

Samuele Cavallo con 65 punti Maryna (Marina Valdemoro Maino) con 56 punti Insinna & Cirilli con 53 punti Tony Maiello con 52 punti Pamela Petrarolo con 44 punti Le Donatella con 40 punti Antonella Fiordelisi con 39 punti Peppe Quintale con 36 punti Gianni Ippoliti con 33 punti Carmen Di Pietro con 21 punti

Le esibizioni della prossima puntata di Tale e Quale Show 2025

Come di consueto, a fine puntata i concorrenti hanno scoperto quali sono i personaggi che dovranno replicare nella puntata successiva. Ecco, quindi, l'elenco di tutte le prossime imitazioni:

Antonella Fiordelisi sarà Elodie

Carmen Di Pietro sarà Ornella Vanoni

Flavio Insinna & Gabriele Cirilli saranno Fiorella Mannoia e Tommy Cash

Gianni Ippoliti sarà Renato Zero

Le Donatella saranno gli Abba

Maryna (Marina Valdemoro Maino) sarà Shakira

Pamela Petrarolo sarà Gianna Nannini

Peppe Quintale sarà Patrick Hernandez

Samuele Cavallo sarà Marco Mengoni

Tony Maiello sarà Mango