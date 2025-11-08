Tale e Quale Show 2025, Tony Maiello è il vincitore della finale: la classifica completa

Tony Maiello ha vinto la finale di Tale e Quale Show, interpretando Gigi D’Alessio. Sul podio della classifica ci sono Samuele Cavallo al secondo posto e Pamela Petrarolo, terza classificata.

Nella serata di venerdì 7 novembre si è consumata su Rai1 la finale di Tale e Quale Show. A trionfatore sull'intera edizione è stato Tony Maiello, che all'ultimo scatto riesce a balzare in testa alla classifica grazie alla sua imitazione di Gigi D'Alessio. La serata è stata un alternarsi di esibizioni e momenti di ilarità, con la presenza di due giudici d'eccezione Nicola Savino e Orietta Berti. La somma di punti assegnati dai giudici, dal televoto, insieme ai voti che ogni concorrente ha assegnato a se stesso o ad altri artisti nel corso della serata, a cui si uniscono quelli dei coach, ha portato alla classifica definitiva: sul podio oltre al vincitore anche e .

Chi ha vinto Tale e Quale Show: trionfa con l'imitazione di

Tony Maiello ha vinto così l'ultima puntata di Tale e Quale Show, conquistando il titolo di campione dell'edizione 2025. Ad incantare giudici, pubblico e coach è stata l'esibizione dell'artista, acclamata da pubblico e giudici, ma anche dallo stesso Gigi D'Alessio, che ha commentato inviando messaggi a Giorgio Panariello: "È l'unico imitatore che mi ha migliorato": Nel percorso portato avanti puntata dopo puntata, con un mix di impegno, capacità interpretativa e abilità canore, Tony Maiello è riuscito a farsi apprezzare dalla giuria che, con quest'ultima performance, non ha avuto dubbi nell'assegnare i voti necessari per arrivare alla vittoria, tenendo testa di un soffio a Samuele Cavallo e Pamela Petrarolo, rispettivamente secondo e terza classificata.

La classifica definitiva della finale di Tale e Quale Show 2025

Come accade alla fine di ogni edizione del programma, dopo l'assegnazione dei voti da parte di giudici in ogni puntata, del pubblico, anche i coach hanno potuto assegnare 5 punti ad uno solo dei concorrenti e hanno scelto . Ecco, quindi, la classifica conclusiva dell'ultima puntata di Tale e Quale Show 2025, formatasi con la somma dei punti conquistati nelle puntate precedenti:

1 Tony Maiello

2 Samuele Cavallo

3 Pamela Petrarolo

4 Insinna e Cirilli

5 Antonella Fiordelisi

6 Marina

7 Peppe Quintale

8 Le Donatella

9 Gianni Ippoliti

10 Carmen Di Pietro