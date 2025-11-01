Tale e Quale Show 2025: Samuele Cavallo vincitore con Insinna e Cirilli, la classifica completa della sesta puntata
La puntata di Tale e Quale show del 31 ottobre su Rai1, condotto da Carlo Conti, è stata vinta per la prima volta in questa stagione da due concorrenti, che hanno condiviso il primo posto. Flavio Insinna con Gabriele Cirilli e Samuele Cavallo hanno infatti ottenuto lo stesso punteggio, conquistando la giuria e il pubblico con un pari merito. Di seguito la classifica provvisoria e la classifica generale in vista della finale del 7 novembre.
Le esibizioni dei vincitori della puntata del 31 ottobre
Il duo Insinna–Cirilli ha portato in scena un’esibizione dal sapore nostalgico e spettacolare, un vero tributo alla storia della televisione italiana, ricco di eleganza e ironia. Samuele Cavallo, invece, nei panni di Diodato, ha emozionato tutti con una resa impeccabile di Fai rumore, interpretazione intensa e fedele all’originale che ha toccato il cuore degli spettatori. I primi due concorrenti si sono esibiti in un'esilarante medley "Puttin' on the ritz / Bloody Mary" nei panni di Creatura di Frankestein e Mercoledì Addams, mentre Cavallo si è calato nella profondità del brano vincitore del Festival di Sanremo 2020.
L'elenco delle imitazioni è in ordine di esibizione
"Anema e Core" – Serena Brancale (Maryna)
"Stayin' alive" – Barry Gibb (Peppe Quintale)
"Puttin' on the ritz / Bloody Mary" – Creatura di Frankestein e Mercoledì Addams (Insinna & Cirilli)
"Come si cambia" – Fiorella Mannoia (Pamela Petrarolo)
"Tuta Gold"- Mahmood (Tony Maiello)
"Champagne" – Peppino Di Capri (Gianni Ippoliti)
"Karma chameleon" – Boy George (Carmen Di Pietro)
"Diamanti grezzi" – Clara (Antonella Fiordelisi)
"Chimica" – Ditonellapiaga e Rettore (Le Donatella)
"Fai rumore" – Diodato (Samuele Cavallo)
Sul palco si sono alternati i concorrenti di questa edizione: Antonella Fiordelisi, Carmen Di Pietro, la coppia Flavio Insinna & Gabriele Cirilli, Gianni Ippoliti, Le Donatella, Maryna (Marina Valdemoro Maino), Pamela Petrarolo, Peppe Quintale, Samuele Cavallo e Tony Maiello. A valutarli, la consueta giuria composta da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, affiancata questa settimana da un ospite speciale: Sergio Friscia, quarto giudice della serata.
La classifica provvisoria della sesta puntata:
Insinna & Cirilli e Samuele Cavallo con 57 punti
Le Donatella con 54 punti
Antonella Fiordelisi con 49 punti
Peppe Quintale con 47 punti
Maryna con 46 punti
Pamela Petrarolo con 43 punti
Tony Maiello con 37 punti
Gianni Ippoliti con 26 punti
Carmen Di Pietro con 23 Punti
La classifica generale in vista della finale del 7 novembre
Venerdì 7 novembre ci sarà l'ultima puntata di Tale e Quale Show 2025 che decreterà il vincitore di questa edizione. Vediamo la classifica generale:
- Samuele Cavallo (312 punti)
- Pamela Petrarolo (310 punti)
- Tony Maiello (302 punti)
- Insinna e Cirilli (287 punti)
- Maryna (283 punti)
- Antonella Fiordelisi (276 punti)
- Peppe Quintale (260 punti)
- Le Donatella (255 punti)
- Gianni Ippoliti (198 punti)
- Carmen Di Pietro (146 punti)