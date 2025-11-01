Tale e Quale Show 2025: Samuele Cavallo vincitore con Insinna e Cirilli, la classifica completa della sesta puntata

La puntata di Tale e Quale show del 31 ottobre su Rai1 è stata vinta per la prima volta in questa stagione da due concorrenti. Flavio Insinna con Gabriele Cirilli e Samuele Cavallo hanno infatti ottenuto lo stesso punteggio, conquistando un pari merito. Di seguito la classifica provvisoria e la classifica generale in vista della finale del 7 novembre.

La puntata di Tale e Quale show del 31 ottobre su Rai1, condotto da Carlo Conti, è stata vinta per la prima volta in questa stagione da due concorrenti, che hanno condiviso il primo posto. Flavio Insinna con Gabriele Cirilli e Samuele Cavallo hanno infatti ottenuto lo stesso punteggio, conquistando la giuria e il pubblico con un pari merito. Di seguito la classifica provvisoria e la classifica generale in vista della finale del 7 novembre.

Le esibizioni dei vincitori della puntata del 31 ottobre

Il duo Insinna–Cirilli ha portato in scena un’esibizione dal sapore nostalgico e spettacolare, un vero tributo alla storia della televisione italiana, ricco di eleganza e ironia. Samuele Cavallo, invece, nei panni di Diodato, ha emozionato tutti con una resa impeccabile di Fai rumore, interpretazione intensa e fedele all’originale che ha toccato il cuore degli spettatori. I primi due concorrenti si sono esibiti in un'esilarante medley "Puttin' on the ritz / Bloody Mary" nei panni di Creatura di Frankestein e Mercoledì Addams, mentre Cavallo si è calato nella profondità del brano vincitore del Festival di Sanremo 2020.

L'elenco delle imitazioni è in ordine di esibizione

"Anema e Core" – Serena Brancale (Maryna)

"Stayin' alive" – Barry Gibb (Peppe Quintale)

"Puttin' on the ritz / Bloody Mary" – Creatura di Frankestein e Mercoledì Addams (Insinna & Cirilli)

"Come si cambia" – Fiorella Mannoia (Pamela Petrarolo)

"Tuta Gold"- Mahmood (Tony Maiello)

"Champagne" – Peppino Di Capri (Gianni Ippoliti)

"Karma chameleon" – Boy George (Carmen Di Pietro)

"Diamanti grezzi" – Clara (Antonella Fiordelisi)

"Chimica" – Ditonellapiaga e Rettore (Le Donatella)

"Fai rumore" – Diodato (Samuele Cavallo)

Sul palco si sono alternati i concorrenti di questa edizione: Antonella Fiordelisi, Carmen Di Pietro, la coppia Flavio Insinna & Gabriele Cirilli, Gianni Ippoliti, Le Donatella, Maryna (Marina Valdemoro Maino), Pamela Petrarolo, Peppe Quintale, Samuele Cavallo e Tony Maiello. A valutarli, la consueta giuria composta da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, affiancata questa settimana da un ospite speciale: Sergio Friscia, quarto giudice della serata.

La classifica provvisoria della sesta puntata:

Insinna & Cirilli e Samuele Cavallo con 57 punti

Le Donatella con 54 punti

Antonella Fiordelisi con 49 punti

Peppe Quintale con 47 punti

Maryna con 46 punti

Pamela Petrarolo con 43 punti

Tony Maiello con 37 punti

Gianni Ippoliti con 26 punti

Carmen Di Pietro con 23 Punti

La classifica generale in vista della finale del 7 novembre

Venerdì 7 novembre ci sarà l'ultima puntata di Tale e Quale Show 2025 che decreterà il vincitore di questa edizione. Vediamo la classifica generale: