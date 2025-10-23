Vincenzo De Lucia e la battuta sulla lacrima facile di Silvia Toffanin a This is me, lei ci ride su: “La querelerò”

Uno dei momenti salienti della puntata di This is me del 22 ottobre è stato quello dell’imitazione di Vincenzo De Lucia a Silvia Toffanin. Nel corso dello sketch, l’attore ha detto di chiamarsi “Piersilvia”: immancabili i riferimenti alla relazione con l’AD di Mediaset e alle lacrime facili della conduttrice. La sua reazione ironica: “Credo che andrò a querelarti”.

Uno dei momenti salienti della puntata di This is me di mercoledì 22 ottobre è stato senza dubbio quello dell'imitazione di Vincenzo De Lucia a Silvia Toffanin. Nel corso dello sketch comico, l'attore ha detto di chiamarsi "Piersilvia": immancabili i riferimenti alla relazione con l'AD di Mediaset e alla lacrima facile che contraddistingue il suo modo di condurre a Verissimo: "Cosa faccio prima di dormire e appena mi sveglio? Mi commuovo". La reazione di Toffanin: "Credo che la querelerò".

L'imitazione di Vincenzo De Lucia

Ad arbitrare il botta e risposta tra l'attore e Silvia Toffanin ci ha pensato Amadeus, che nel corso dello sketch aveva il compito di leggere delle domande a entrambi. Le battute cominciano tenui: Vincenzo De Lucia dice di chiamarsi Piersilvia Toffanin e di non voler ricevere domande sulla sua età. Il comico comincia a carburare sulla domanda sugli hobby: Silvia riferisce che il suo è il pilates, mentre "a me piacciono i bei tramonti, gli studi televisivi, leggere le cause di Forum, portare il Gabibbo a fare i suoi bisogni", scherza De Lucia. L'esibizione va via via facendosi scherzosamente sempre più crudele nei confronti della conduttrice, quando Amadeus chiede loro quale sia la prima cosa che fanno al mattino e l'ultima prima di andare a letto. "Mi lavo i denti", spiega la padrona di casa. "Mi commuovo, e mentre dormo sogno di commuovermi", ribatte la finta Silvia.

La reazione di Silvia Toffanin

Poi, la domanda finale, sulla situazione sentimentale. "Felice", spiega Toffanin, riferendosi al legame con Piersilvio Berlusconi, AD di Mediaset. È in quel momento che De Lucia regala una battuta che ha presto fatto il giro dei social: "Contratto di rete a tempo indeterminato", ha detto, mandando il pubblico in studio in visibilio. La strana intervista si chiude con il commento sarcastico della conduttrice: "Credo che la querelerò".