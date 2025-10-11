Vincenzo De Lucia imiterà Silvia Toffanin a This is me: la mossa che brucia l’imitazione del GialappaShow

Vincenzo De Lucia porta la sua imitazione di Silvia Toffanin proprio alla prima puntata della seconda edizione del programma condotto dalla patron del sabato e della domenica di Mediaset. La conduttrice anticipa l’imitazione di Brenda Lodigiani al GialappaShow e dimostra autoironia, proprio come Maria De Filippi e Milly Carlucci.

Vincenzo De Lucia sbarca nella casa di chi prende in giro. L'imitatore che ha trasformato Silvia Toffanin nel fenomeno social Verissimissimo sarà ospite della prima puntata di This is me, lo show Mediaset che riparte mercoledì 15 ottobre con la seconda edizione. Proprio con la conduzione della Toffanin.

Si tratta di una scelta che dice molto più di quanto sembri a prima vista. Perché invitare chi ti imita non è solo questione di autoironia: è strategia pura, tempismo televisivo, capacità di gestire la propria immagine pubblica con la stessa sicurezza con cui si conduce un programma. Soprattutto, quando a breve ripartirà il nuovo GialappaShow, che ha già annunciato l'imitazione della Toffanin, a opera di Brenda Lodigiani. La notizia, anticipata da Alberto Dandolo su Oggi, trova ulteriori conferme nelle ultime ore.

Dal web alla tv generalista: il percorso di Verissimissimo

Lo scorso aprile, Vincenzo De Lucia aveva creato la sua Silvia Toffanin trovando subito il suo pubblico. Una serie di reel su Instagram in cui la Toffanin diventa una versione esasperata di se stessa: ospiti come Vincenzo Comunale e Fabio Balsamo finiscono immancabilmente in lacrime in un improbabile Verissimissimo che amplifica fino al parossismo i momenti più emotivi del talk show del sabato pomeriggio. Il meccanismo ha funzionato perché De Lucia non si è limitato a riprodurre la voce o i gesti. Ha colto qualcosa di più profondo: quella particolare atmosfera del programma dove la lacrimuccia è sempre dietro l'angolo.

L'autoironia come segno di forza

Dal canto suo, la Toffanin che accoglie chi la prende in giro si inserisce in una tradizione precisa della televisione italiana. Maria De Filippi che ride delle sue imitazioni (più volte Vincenzo De Lucia è stato invitato alle sue trasmissioni), Milly Carlucci che gioca con Giulia Vecchio: sono tutte donne che hanno capito una regola fondamentale del piccolo schermo. Ridere di sé stessi non è debolezza, è controllo totale della propria immagine.

Il colpo strategico contro il GialappaShow

Ma c'è un altro livello di lettura. Era stato annunciato che Brenda Lodigiani avrebbe imitato la Toffanin nella prossima edizione del GialappaShow. Portare De Lucia a This is me prima che Lodigiani vada in onda significa arrivare per primi sulla televisione generalista. Significa appropriarsi del tema, gestirlo nei propri spazi, secondo i propri tempi. Non aspettare che altri raccontino la tua imitazione, ma essere tu a presentarla al pubblico. È una mossa che tradisce una consapevolezza precisa dei meccanismi televisivi. Perché quando Lodigiani andrà in scena con la sua versione, il pubblico avrà già visto la Toffanin ridere della sua caricatura. L'effetto sorpresa sarà minore, il controllo narrativo resterà nelle mani della conduttrice. This is me riparte così con un segnale chiaro: Silvia Toffanin sa esattamente cosa sta facendo. E lo fa prima degli altri.