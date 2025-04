video suggerito

Silvia Toffanin è la nuova imitazione di Vincenzo De Lucia nel video con Vincenzo Comunale Vincenzo De Lucia svela la sua Silvia Toffanin: dopo lo stop all'imitazione di Monica Setta, il comico sorprende con un esilarante "Verissimissimo" in collaborazione con Vincenzo Comunale.

Dopo aver chiuso con successo la stagione di "Stasera tutto è possibile" al fianco di Stefano De Martino, Vincenzo De Lucia non si ferma e lancia una nuova, esilarante imitazione. Il comico napoletano, già noto per le sue interpretazioni di Maria De Filippi, Barbara D'Urso e Mara Venier, ha svelato la sua versione di Silvia Toffanin in un video in collaborazione con Vincenzo Comunale.

"Verissimissimo": la parodia del programma di Canale 5

Nel video, pubblicato sui social di entrambi gli artisti, Vincenzo De Lucia interpreta la conduttrice di "Verissimo" in una trasmissione ironicamente ribattezzata "Verissimissimo". L'imitazione coglie perfettamente il tono emotivo e strappalacrime che caratterizza spesso le interviste della Toffanin, portandolo all'estremo con risultati esilaranti. La scena vede Vincenzo Comunale nei panni di un ospite sottoposto a domande sempre più surreali, mentre la "Toffanin" si commuove ripetutamente utilizzando fazzoletti di carta uno dopo l'altro.

"Così mi fai commuovere, Vincenzo. Ti sei dovuto separare da tua mamma prestissimo. Un'altra donna. Ti ha tagliato via da lei, ti ricordi il nome di quell'ostetrica? Eri appena nato e già piangevi fortissimo", chiede la finta Toffanin in uno dei passaggi più esilaranti. "Ma Silvia è normale, tutti i bambini appena nati piangono", risponde l'imbarazzato Comunale. Il finale è a sorpresa: terminati i fazzoletti, la Toffanin di De Lucia è costretta a improvvisare con le sue stesse mutandine, in una gag che esaspera la tendenza della conduttrice a commuoversi durante le interviste. La nuova interpretazione di Silvia Toffanin dimostra ancora una volta la versatilità di Vincenzo De Lucia, capace di cogliere i tratti distintivi dei personaggi televisivi e trasformarli in parodie rispettose ma esilaranti.

Una nuova sfida dopo le polemiche

Questa nuova imitazione arriva in un momento particolare per De Lucia, che recentemente ha visto naufragare il suo progetto di portare l'imitazione di Monica Setta nel programma "Belve" di Francesca Fagnani. Come rivelato da Fanpage.it, l'imitazione della Setta sarebbe stata bloccata dopo un confronto telefonico infuocato tra la conduttrice e Francesca Fagnani, con l'intervento diretto dell'amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi. Nonostante l'impegno di Vincenzo De Lucia, che aveva preparato un'imitazione rispettosa e curata insieme a Giovanni Todescan (storico autore di Virginia Raffaele), il personaggio non è mai andato in onda.