Ascolti TV martedì 8 aprile: chi ha vinto tra Morgane, Stasera tutto è possibile e Il Turco

Ha vinto l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile proposta da Rai2 con il 17.6% di share. La serie Morgane – Detective geniale proposta da Rai1 si è fermata all’11.4% di share. Solo il 10.9% di share per la serie Il Turco con Can Yaman trasmessa da Canale5. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Striscia la Notizia. Tutti i dati Auditel di ieri, martedì 8 aprile.