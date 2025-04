video suggerito

Affari Tuoi, Martina e Yuri non accettano l'aiuto del Dottore: marito e moglie tornano a casa a mani vuote Nella puntata di Affari Tuoi in onda martedì 8 aprile gioca Martina insieme a suo suoi marito Yuri. I concorrenti finiscono alla Regione Fortunata e sbagliano.

Nella puntata di martedì 8 aprile di Affari Tuoi gioca Martina dall'Abruzzo insieme al marito Yuri. I concorrenti iniziano con il pacco numero 14, per poi cambiare con il numero 10. Nessuno dei due è un rosso, uno conteneva 20 e l'altro 200 euro, così marito e moglie finiscono alla Regione Fortunata. I due, però, tornano a casa a mani vuote.

La partita di Martina e Yuri

La partita inizia nel peggiore dei modi. Con il primo tiro Martina e Yuri perdono 300mila euro. Anche quelli successivi non sono più fortunati, via 75mila euro e 50mila euro. Gli ultimi due segnano una ripresa, sono pacchi blu da 1 e 0 euro. La prima offerta del Dottore è di 20mila euro. "Voglio ancora giocare" dice Martina prima di far tritare l'assegno a Yuri. La tripletta successiva elimina dal tabellone: 20mila, 500 e 100mila euro. La concorrente accetta il cambio e prende il pacco numero 10, poco dopo scopre di aver pescato solo 20 euro. Dopo aver perso 10 e 10mila euro, Yuri e Martina rifiutano per la seconda volta i 20mila euro offerti dal Dottore. Un altro pacco blu da 50 euro viene fatto fuori e la coppia dice no al cambio pacco.

Il finale di Martina e Yuri

Via 20mila euro dal tabellone, ma la stessa cifra viene offerta dal Dottore per la terza volta. "Perché sempre 20mila?" chiede Martina prima di tritare nuovamente l'assegno. Per i due il sogno di vincere 200mila euro va in frantumi. I concorrenti dicono no all'offerta da 5mila euro e si lanciano negli ultimi tre tiri: via 75, 30mila e 100 euro. Quando in gioco rimangono solo 5mila euro, marito e moglie scelgono di andare alla Regione Fortunata. La prima ipotesi è il l'Emilia Romagna, ma si rivela sbagliata. I due riprovano con il Lazio. "L'ho scelta perché è vicino all'Abruzzo" commenta Yuri. I due tornano a casa a mani vuote, avrebbero dovuto puntare tutto sulla Campania.