Letizia di Spagna anticipa il Natale: la sua gonna di paillettes è il capo must delle feste

Letizia di Spagna ha partecipato al Premio Francisco Cerecedo e ne ha approfittato per dare una piccola anticipazione del suo stile natalizio: ecco tutti i dettagli.

Il Natale 2025 si avvicina e tutti coloro che non vogliono arrivare impreparati farebbero bene a informarsi già sulle tendenze da seguire, così da apparire al top durante i pranzi e le cene in compagnia. La regina Letizia di Spagna nelle ultime ore ha anticipato una delle mode che di sicuro spopoleranno durante le feste: quella dei capi sparking dall'animo glamour, romantico e appariscente. Ecco tutti i dettagli del suo look scintillante che anticipa Natale.

Il look scintillante di Letizia di Spagna

Letizia di Spagna ha partecipato insieme al marito Felipe VI al Premio Francisco Cerecedo che si è tenuto a Madrid e, complice l'atmosfera magica che sta avvolgendo tutte le città d'Europa in vista del Natale, ha pensato bene di proporre un look che si rivelerà perfetto per le feste. Ha puntato tutto sul colore must di stagione, il burgundy, abbinando un semplice maglioncino a girocollo di Falconeri a una gonna tempestata di paillettes di Massimo Dutti. Si tratta di un modello a campana lungo fino alle caviglie, fascia con eleganza la silhouette e rende l'outfit monocromatico super luminoso. Insomma, la regina ha dato prova del fatto che le paillettes, se abbinate nel modo giusto, non risultano eccessive, anzi, sono l'ideale per farsi notare (ma con stile).

Letizia di Spagna con la gonna di Massimo Dutti

Il ritorno della tendenza sparkling per le feste

Brillare è la parola chiave delle feste di Natale e lo dimostra il trend sparkling che anche quest'anno sembra essere destinato a spopolare. Cristalli, paillettes, lustrini, glitter: tutto è concesso durante le feste, il periodo dell'anno in cui si vuole risplendere, nella speranza che la cosa sia bene-augurante per i mesi successivi. L'ideale è abbinare i capi scintillanti ad accessori e abiti dallo stile sobrio ed essenziale ma, in alternativa, si possono creare anche delle combinazioni di colori eccentrici, così da farsi davvero notare. In fondo, a Natale tutto è concesso: via libera, dunque, al proprio desiderio di osare.