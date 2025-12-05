Come vestirsi a feste aziendali e party di Natale, 16 look da copiare originali e diversi dal solito

Come vestirsi alle feste aziendali, alle cene di lavoro e ai party di Natale? Ecco 16 look da copiare, con abiti in pizzo o paillettes, con camicie dal maxi fiocco, completi mannish e capi tartan, tutti diversi dal solito, per essere originali e di tendenza.

Da sinistra abito di paillettes Brunello Cucinelli, camicia in tartan Saint Laurent, camicia crop Ermanno Scervino

Con l'arrivo di dicembre e l'avvicinarsi del Natale ogni anno si pone l'annosa questione: come vestirsi a un party di Natale e cosa indossare per le feste aziendali? Il dubbio nasce dal fatto che bisogna partecipare a eventi formali e non a un semplice aperitivo tra amici, dunque non si sa mai cosa indossare per non risultare troppo (o troppo poco) eleganti, se è meglio puntare su abiti classici o è possibile sperimentare con qualcosa di più originale. Ecco dunque una breve guida con le ispirazioni a cui guardare, i consigli per gli abbinamenti giusti e i look da copiare per un party di Natale.

Abiti con paillettes, velluto e pizzo per le feste di Natale

Brillanti paillettes, velluto lucente e intricati ricami di pizzo sono l'ideale per i party di Natale. Puntate su questi tessuti per rendere unico e scintillante il vostro look festivo, scegliendo abiti, completi, pantaloni e gonne più eleganti e adatti a occasioni glam serali.

Per non indossare il solito vestito di paillettes, che in alcuni casi può risultare troppo pomposo ed eccessiva, basta scegliere un modello che abbia linee semplici, come l'abito dal colletto a polo che ha sfilato sulla passerella Autunno/Inverno 2025-2026 di Luisa Beccaria, le cui linee smorzano l'effetto sparkling del tessuto coperto di paillettes. Inoltre per non essere scontate scegliendo le solite paillettes dorate o argentate basta puntare su un colore inconsueto come il marrone, una delle tonalità must have di questo inverno.

Abito polo coperto di paillettes Luisa Beccaria

Per non indossare il solito tubino in velluto nero basta scegliere varianti più originali realizzate in questo tessuto. Puntate su modelli smanicati o con spalline a punta, su vestiti con corpetti asimmetrici, con gonne "mal tagliate" o decorati da drappeggi sulla superficie, come gli abiti visti sulla passerella Autunno/Inverno 2025-2026 di Zimmermann. Anche se parliamo di abiti in velluto è possibile sperimentare con colori diversi dal solito nero o dal classico blu. Quest'anno sono di gran moda gli abiti color mattone o in giallo miele o ancora in verde salvia, puntate dunque su uno di queste tonalità che daranno un tocco luminoso ed elegante al vostro look per le feste di Natale 2025.

Abito in velluto Zimmermann

Se non amate i colori accesi e preferite il velluto in total black puntate su un paio di pantaloni a palazzo, dalla linea ampia e a vita alta, da poter abbinare a un dolcevita a collo alto, aggiungendo un tocco originale con gioielli lucenti e maxi o con un paio di opera gloves in pelle nera, come nel look visto sulla passerella Autunno/Inverno 2025-2026 di Max Mara.

Look total black Max Mara

Invece di indossare il solito abito romantico in pizzo color crema o nero e dalla gonna ampia puntate su colori diversi, come il blu elettrico, e soprattutto su linee di tendenza scegliendo un vestito longuette dalle spalle maxi in stile anni '80, simile a quello visto sulla passerella Autunno/Inverno 2025-2026 di Saint Laurent. Abiti simili si indossano con décolleté in vernice dal tacco midi o alto e con blazer e cappotti monocolore. Data l'importanza della trama è meglio non abbinare accessori o giacche troppo vistose o particolari, in modo da rendere il pizzo l'unico protagonista del look.

Abito in pizzo Saint Laurent

Tartan e gessato, le fantasie per un party di Natale

Tartan e fantasie scozzesi in rosso e verde sono sempre un must durante le feste di Natale, mentre i completi e gli abiti in tessuto gessato sono chic e di tendenza e possono essere un'alternativa originale su cui puntare per creare un look diverso dal solito. Se scegliete queste fantasie, è possibile indossare completi coordinati e capi della stessa fantasia o sperimentare con audaci accostamenti mix and match abbinando disegni differenti. Per andare sul sicuro basta poi abbinare il capo fantasia con altri capi monocolore in una tonalità che richiama quella del print, dunque con una gonna tartan sta bene un top in seta o un cappotto total red, mentre sotto un blazer gessato dal fondo navy si possono indossare slipdress in seta, gonne longuette in pelle o pantaloni palazzo in blu notte.

Al posto del solito completo gessato con giacca e pantaloni scegliete un blazer oversize, da indossare come un mini abito, magari con sotto un top lingerie o un paio di short pants nascosti sotto la giacca, come il look visto sulla passerella Autunno/Inverno 2025-2026 di Isabel Marant. L'outfit può essere completato con una cintura maxi che sottolinea il punto vita e con stivali alti o ankle boots alla caviglia.

Look con blazer gessato indossato come abito Isabel Marant

Al posto della solita camicia in tartan di flanella o della solita gonna a pieghe decorata con quadri, è possibile indossare un abito corto o lungo in fantasia scozzese, come il modello visto sulla passerella Autunno/Inverno 2025-2026 di Louis Vuitton. Il trend di quest'anno prevede infatti l'utilizzo di questi disegni per i capi più disparati e soprattutto per abiti da sera, vestiti longuette e mini dress.

Abito tartan Louis Vuitton

Slipdress, power suit e monospalla: gli abiti must per Natale

Tutti d'accordo su fantasie e decori per i look dei parti di Natale, ma quali sono i modelli da scegliere? Lo slipdress, ovvero quell'abito con spalline sottili, solitamente realizzato in seta o raso, che mima le forme di una sottoveste, è uno dei più cool e chic di questa stagione. Lo stesso vale per i power suits, i completi con blazer e pantaloni rubati dal guardaroba maschile, e per gli abiti lunghi monospalla, caratterizzati da asimmetrie su spalle o scollatura.

Invece del solito slipdress in seta dal colore chiaro, come bianco o ghiaccio, puntate su modelli fantasia o con profili in pizzo, come quello della collezione disegnata da Glenn Martens per H&M. Se volete sperimentare, scegliete uno slipdress in pelle, magari in versione patchwork, come il vestito che ha sfilato sulla passerella Autunno/Inverno 2025-2026 di Fendi. L'abbinamento perfetto di questi abiti è con maxi cardigan in lana morbida e con stivali alti per coprire tutta la gamba, lasciando solo le spalle nude.

Slipdress con orli in pizzo H&M by Glenn Martens abbinato a stivali alti

Abito in pelle patchwork Fendi

Al posto del solito tailleur pantaloni in rosso o nero puntate su fantasie originali, come quelle del completo visto sulla passerella Autunno/Inverno 2025-2026 di Roberto Cavalli. Data la semplicità dei completi mannish è possibile sperimentare con stampe più vistose, abbinando poi accessori monocolore come décolleté in vernice total black e borse e mano in raso o ancora clutch in pelle a effetto cocco in tonalità neutre di marrone, crema e beige.

Completo fantasia Roberto Cavalli

Al posto del solito abito lungo puntate su un vestito monospalla a tunica, dalla silhouette over e dalle linee semplici, come l'abito che ha sfilato sulla passerella Autunno/Inverno 2025-2026 di Tom Ford by Aider Hackermann. Anche qui, data la semplicità del modello, è possibile scegliere colori più accesi e meno convenzionali, rispetto al nero o al classico rosso delle feste. Tra le tonalità di tendenza ci sono varianti luminose di azzurro, verde e giallo miele.

Abito monospalla Tom Ford

Camicia crop, con ruche o fiocchi, il capo trendy per le feste

La camicia è il capo su cui raramente si punta per creare un look glam. Spesso si pensa solo ad abiti e tailleur ma la camicia, magari in una versione più particolare, potrebbe essere un pezzo attorno a cui costruire un outfit di tendenza, elegante e super chic per Natale. Basta scegliere modelli diversi, come quelli crop o con ruche, oppure creare abbinamenti originali indossando la camicia sotto slipdress o sotto un corsetto stringato e aderente.

Al posto del solito abito scegliete per la festa di Natale un look con capi che ricordano quelli tipici di uno smoking, come l'outfit proposto sulla passerella Autunno/Inverno 2025-2026 di Ermanno Scervino. Qui la camicia è crop e lascia la pancia scoperta ed è abbinata a un pantalone smoking con dettagli in pizzo.

Camicia crop Ermanno Scervino

L'altro abbinamento da provare è quello con camicia bianca oversize indossata sotto abiti di paillettes dalla silhouette a campana o in stile salopette, come nei look invernali di Brunello Cucinelli. Qui l'effetto super cool nasce dal contrasto tra le linee semplici della camicia bianca e il tessuto sparkling e glam del vestito.

Abito di paillettes indossato su camicia bianca Brunello Cucinelli

Tra le tendenze di stagione ci sono i look boho chic, ovvero quelli composti con capi dal mood hippie, arricchiti con fantasie folk, con lunghe gonne, in cui le camicie con volant e ruche sono protagoniste. Quest'anno per un outfit originale da party natalizio si potrebbe puntare su una camicia con ruche, in seta color cipria, da abbinare a un pantalone palazzo o a una lunga gonna in seta scura, come nei look visti sulla passerella Autunno/Inverno 2025-2026 di Chloé.

Camicia con ruche Chloé

La camicia più originale da indossare quest'anno al party di Natale è senza dubbio quella con il fiocco al collo e con stampa tartan, come il modello di Saint Laurent. Versace propone modelli simili nella collezione Autunno/Inverno 2025-2026 ma con fiocco in total black, da abbinare a maxi blazer e a mini gonne dalla tonalità luminosa. Più casual e semplice, adatta ad eventi meno formali, la camicia in denim con fiocco dei look invernali di Sézane.

Camicia tartan con fiocco Saint Laurent

Camicia in seta con fiocco Versace