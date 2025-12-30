Look Capodanno 2026 con paillettes e cristalli: 7 outfit lucenti da cui prendere ispirazione

A Capodanno ami brillare con abiti e accessori lucenti coperti di paillettes o decorati con cristalli e inserti gioiello? Ecco una selezione di look da cui prendere ispirazione.

Abito Patrizia Pepe

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Paillettes, cristalli, lurex, Swarovski, glitter e tutti quei tessuti metallic capaci di illuminare il look, rendendolo glam e super sparkling, sono un must have a Capodanno. Tra le centinaia di proposte luccicanti per l'ultima notte dell'anno abbiamo raccolto alcune proposte originali e diverse dalla solita gonna coperta di paillettes.

Via dunque con abiti dal sapore folk coperti da fantasie paisley, realizzate con cristalli colorati, e con tubini nude vedo non vedo, coperti di paillettes tono su tono che illuminano l'abito senza renderlo troppo eccessivo.

Look con fantasia paisley realizzata con cristalli Etro

Abito mini drappeggiato con cristalli Swarovski Giuseppe Di Morabito

Tra i look da cui prendere ispirazione ci sono poi i mini abiti dalla linea strutturata e con sinuosi drappeggi, realizzati in tessuto color carne ricoperto con Swarovski. Il nude look torna nei completi color cipria che sembrano diventare tutt'uno con la pelle, su cui brillano pendenti a goccia e longilinee frange luccicanti, decori molto originali e diversi dalle classiche paillettes. Oro e argento sono un must per gli abiti di Capodanno e chi ama brillare può indossare lunghi vestiti da sera interamente coperti da paillettes metallic che sembrano liquid silver.

Abito stretch vedo non vedo con frange e pendenti a goccia Patrizia Pepe

Abito di paillettes metallic Dsquared2

Se non amate cascate di paillettes e incrostazioni all over di cristalli sugli abiti, per seguire il trend sparkling a Capodanno 2026 basta puntare su abito nero, magari lungo e con una scollatura coperta di inserti lucenti che sembrano un collier, o ancora su un mini dress in velluto dalla linea ampia, il cui tessuto sia intervallato da piccoli accenti di luce, sobri e mai eccessivi. Infine il look più cool da provare è quello con pantaloni abbinati a una camicia con inserto frontale di paillettes argentate o in oro.

Abito con decoro gioiello sul collo McQueen

Camicia con inserto paillettes metallic Jil Sander