Look Capodanno 2026 con paillettes e cristalli: 7 outfit lucenti da cui prendere ispirazione
Paillettes, cristalli, lurex, Swarovski, glitter e tutti quei tessuti metallic capaci di illuminare il look, rendendolo glam e super sparkling, sono un must have a Capodanno. Tra le centinaia di proposte luccicanti per l'ultima notte dell'anno abbiamo raccolto alcune proposte originali e diverse dalla solita gonna coperta di paillettes.
Via dunque con abiti dal sapore folk coperti da fantasie paisley, realizzate con cristalli colorati, e con tubini nude vedo non vedo, coperti di paillettes tono su tono che illuminano l'abito senza renderlo troppo eccessivo.
Tra i look da cui prendere ispirazione ci sono poi i mini abiti dalla linea strutturata e con sinuosi drappeggi, realizzati in tessuto color carne ricoperto con Swarovski. Il nude look torna nei completi color cipria che sembrano diventare tutt'uno con la pelle, su cui brillano pendenti a goccia e longilinee frange luccicanti, decori molto originali e diversi dalle classiche paillettes. Oro e argento sono un must per gli abiti di Capodanno e chi ama brillare può indossare lunghi vestiti da sera interamente coperti da paillettes metallic che sembrano liquid silver.
Se non amate cascate di paillettes e incrostazioni all over di cristalli sugli abiti, per seguire il trend sparkling a Capodanno 2026 basta puntare su abito nero, magari lungo e con una scollatura coperta di inserti lucenti che sembrano un collier, o ancora su un mini dress in velluto dalla linea ampia, il cui tessuto sia intervallato da piccoli accenti di luce, sobri e mai eccessivi. Infine il look più cool da provare è quello con pantaloni abbinati a una camicia con inserto frontale di paillettes argentate o in oro.