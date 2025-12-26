Come vestirsi a Capodanno 2026: colori di tendenza, look da copiare e gli abiti più originali
Per molti Capodanno è quel momento in cui poter sfoggiare abiti scintillanti, borsette gioiello e altri accessori coperti di cristalli, glitter e strass. Non tutti però amano i look sparkling e le nuove tendenze per l'ultima notte dell'anno suggeriscono una serie di look più originali e diversi dal solito. Non indossare un abito luccicante il 31 dicembre non vuol dire rinunciare al glamour o sposare uno stile troppo essenziale, oltre le paillettes ci sono un mondo di possibilità da provare, con abiti eleganti e glam che permettono di creare un look diverso dal solito per distinguersi durante i cenoni e i party di fine dell'anno. Diciamo dunque addio al solito tubino coperto di paillettes argentate, ecco quali sono i colori su cui puntare, i modelli da scegliere e i tessuti più chic per Capodanno 2026.
I colori di tendenza per un look di Capodanno
Non solo oro e cristalli, lasciamo da parte anche il classico rosso, quest'anno sono di tendenza colori metallici in versione matt oppure opaca, come il bronzo e i canna di fucile o ancora l'argento satinato. Via dunque con lunghi abiti grigi, impreziositi da lurex o filati dal colore metallic che illuminano la superficie, o con abiti in velluto color bronzo e ocra, colori che ricordano le sfumature dell'oro ma sono più originali. L'altro colore da provare a Capodanno è il marrone, una delle tonalità più trendy di quest'anno, elegante e molto chic, perfetta per look con lunghi abiti in seta o completi con blazer oversize e pantaloni.
I vestiti neri corti per un party di Capodanno
Scegliendo un abito nero a Capodanno non si sbaglia mai. Il little black dress, ovvero l'abito scuro e corto è il modello must di quest'anno, le varianti più originali e di tendenza sono quelle con corpetto strapless senza spalline e gonna decorata da baschina o con ruche applicate in vita. Tra le varianti più particolari ci sono poi i modelli geometrici con maxi spalline appuntite o quelli a maniche lunghe che lasciano le spalle nude. I drappeggi nel tessuto, su modelli basic come quelli neri corti, possono poi essere un elemento decorativo sinuoso, molto elegante e sobrio. Infine, un abito corto con scollo all'americana potrebbe essere quello giusto per un outfit di Capodanno, in questo caso, data la semplicità dell'abito, è possibile illuminare il look con collier luccicanti e maxi bracciali dorati o con clutch gioiello che contribuiscono ad arricchire il vestito dalle linee basic.
Slipdress, gli abiti sottoveste da indossare il 31 dicembre
Tra i modelli più eleganti da indossare a Capodanno 2026 ci sono gli slipdress, ovvero gli abiti sottoveste in seta e con bretelline sottili che ricordano una sottoveste. Per l'ultima notte dell'anno è possibile scegliere un lungo modello in seta nera con dettagli in pizzo dal colore a contrasto o un modello color cioccolato in satin scintillante, da abbinare con maxi blazer e giacche tuxedo dai rever a lancia.
Velluto e frange, gli abiti per l'ultima notte dell'anno
Il velluto è il tessuto must have per Capodanno perché è caldo e lucente. E' possibile scegliere abiti in velluto nero o blu notte ma anche varianti color borgogna e in giallo senape che ricorda l'oro. Per essere originali basta optare per un modello con corpetto aderente e gonna a onda, mentre per una scelta più classica ed essenziale è possibile creare un look di Capodanno con un semplice tubino dalla linea aderente o più morbida, con bustier senza spalline.
Gli abiti più originali e trendy per Capodanno 2026 sono quelli con lunghe frange. Questi modelli hanno spopolato sulle passerelle invernali e sono di tendenza. Puntate dunque su vestiti con frange dai colori inconsueti, come rosa confetto o celeste, è anche possibile scegliere abiti in satin color bronzo arricchiti da lunghe frange sull'orlo della gonna.
I look con pantaloni per Capodanno 2026
Chi non ama i lunghi abiti o i modelli con gonne corte a Capodanno può creare un glam look con pantaloni, da abbinare a top, camicie in seta o maxi blazer. I look più originali da provare sono quelli in stile anni '80, con leggings in lurex o pantaloni skinny in velluto dorato o marrone, da indossare sotto bluse con maxi spalline, completando l'outfit con sandali gioiello dal tacco alto o con décolleté dalla scollatura a V e dalla punta stretta e lunga.
Jumpsuit e tailleur con pantaloni palazzo sono perfetti per Capodanno, basta scegliere completi in stile smoking o tute con corpetti aderenti e maxi pantaloni dalla linea over, in total black e decorati con incrostazioni gioiello o con applicazioni dorate o metalliche.