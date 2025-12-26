Come vestirsi a Capodanno 2026: colori di tendenza, look da copiare e gli abiti più originali

Non ami le paillettes e i soliti vestiti rossi per Capodanno? Ecco i look originali e di tendenza per cenoni e party di fine anno con abiti chic ed eleganti.

Look Etro

Per molti Capodanno è quel momento in cui poter sfoggiare abiti scintillanti, borsette gioiello e altri accessori coperti di cristalli, glitter e strass. Non tutti però amano i look sparkling e le nuove tendenze per l'ultima notte dell'anno suggeriscono una serie di look più originali e diversi dal solito. Non indossare un abito luccicante il 31 dicembre non vuol dire rinunciare al glamour o sposare uno stile troppo essenziale, oltre le paillettes ci sono un mondo di possibilità da provare, con abiti eleganti e glam che permettono di creare un look diverso dal solito per distinguersi durante i cenoni e i party di fine dell'anno. Diciamo dunque addio al solito tubino coperto di paillettes argentate, ecco quali sono i colori su cui puntare, i modelli da scegliere e i tessuti più chic per Capodanno 2026.

I colori di tendenza per un look di Capodanno

Non solo oro e cristalli, lasciamo da parte anche il classico rosso, quest'anno sono di tendenza colori metallici in versione matt oppure opaca, come il bronzo e i canna di fucile o ancora l'argento satinato. Via dunque con lunghi abiti grigi, impreziositi da lurex o filati dal colore metallic che illuminano la superficie, o con abiti in velluto color bronzo e ocra, colori che ricordano le sfumature dell'oro ma sono più originali. L'altro colore da provare a Capodanno è il marrone, una delle tonalità più trendy di quest'anno, elegante e molto chic, perfetta per look con lunghi abiti in seta o completi con blazer oversize e pantaloni.

Abito argento Tom Ford

Abito color bronzo Etro

Abito marrone Dsquared2

I vestiti neri corti per un party di Capodanno

Scegliendo un abito nero a Capodanno non si sbaglia mai. Il little black dress, ovvero l'abito scuro e corto è il modello must di quest'anno, le varianti più originali e di tendenza sono quelle con corpetto strapless senza spalline e gonna decorata da baschina o con ruche applicate in vita. Tra le varianti più particolari ci sono poi i modelli geometrici con maxi spalline appuntite o quelli a maniche lunghe che lasciano le spalle nude. I drappeggi nel tessuto, su modelli basic come quelli neri corti, possono poi essere un elemento decorativo sinuoso, molto elegante e sobrio. Infine, un abito corto con scollo all'americana potrebbe essere quello giusto per un outfit di Capodanno, in questo caso, data la semplicità dell'abito, è possibile illuminare il look con collier luccicanti e maxi bracciali dorati o con clutch gioiello che contribuiscono ad arricchire il vestito dalle linee basic.

Mini dress nero McQueen

Mini abito strapless Stella McCartney

Abito corto con scollo all’americana Sézane

Slipdress, gli abiti sottoveste da indossare il 31 dicembre

Tra i modelli più eleganti da indossare a Capodanno 2026 ci sono gli slipdress, ovvero gli abiti sottoveste in seta e con bretelline sottili che ricordano una sottoveste. Per l'ultima notte dell'anno è possibile scegliere un lungo modello in seta nera con dettagli in pizzo dal colore a contrasto o un modello color cioccolato in satin scintillante, da abbinare con maxi blazer e giacche tuxedo dai rever a lancia.

Slipdress con dettagli in pizzo Louis Vuitton

Slipdress in seta Miu Miu

Velluto e frange, gli abiti per l'ultima notte dell'anno

Il velluto è il tessuto must have per Capodanno perché è caldo e lucente. E' possibile scegliere abiti in velluto nero o blu notte ma anche varianti color borgogna e in giallo senape che ricorda l'oro. Per essere originali basta optare per un modello con corpetto aderente e gonna a onda, mentre per una scelta più classica ed essenziale è possibile creare un look di Capodanno con un semplice tubino dalla linea aderente o più morbida, con bustier senza spalline.

Abito in velluto nero Versace

Tubino strapless in velluto nero Ermanno Scervino

Gli abiti più originali e trendy per Capodanno 2026 sono quelli con lunghe frange. Questi modelli hanno spopolato sulle passerelle invernali e sono di tendenza. Puntate dunque su vestiti con frange dai colori inconsueti, come rosa confetto o celeste, è anche possibile scegliere abiti in satin color bronzo arricchiti da lunghe frange sull'orlo della gonna.

Abito con lunghe frange rosa Jil Sander

Abito frange sull’orlo Mango

I look con pantaloni per Capodanno 2026

Chi non ama i lunghi abiti o i modelli con gonne corte a Capodanno può creare un glam look con pantaloni, da abbinare a top, camicie in seta o maxi blazer. I look più originali da provare sono quelli in stile anni '80, con leggings in lurex o pantaloni skinny in velluto dorato o marrone, da indossare sotto bluse con maxi spalline, completando l'outfit con sandali gioiello dal tacco alto o con décolleté dalla scollatura a V e dalla punta stretta e lunga.

Look con pantaloni di velluto skinny H&M

Jumpsuit e tailleur con pantaloni palazzo sono perfetti per Capodanno, basta scegliere completi in stile smoking o tute con corpetti aderenti e maxi pantaloni dalla linea over, in total black e decorati con incrostazioni gioiello o con applicazioni dorate o metalliche.