Capodanno 2026 in pantaloni: basta con i soliti vestiti, il look più trendy è con il power suit

Chi ha detto che per essere glamour a Capodanno bisogna indossare solo vestiti lunghi e gonne corte? Ecco come creare il look più chic e di tendenza con pantaloni e blazer.

da sinistra completi McQueen, Liu Jo e Patrizia Pepe

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Diciamo addio ai soliti abiti lunghi e ai sontuosi vestiti con maxi gonne, a Capodanno i look più chic e di tendenza sono quelli con i pantaloni. Il 2025 è stato l’hanno della definitiva consacrazione del power suit con blazer e pantaloni, ormai non più considerato un competerò di esclusivo appannaggio maschile ha conquistato la ribalta sfilando sulle passerelle dei grandi nomi della moda e sui red carpet indosso alle star. Il tailleur con pantaloni conquista tutti grazie alla sua eleganza semplice e alla sua versatilità, è infatti un abito che si adatta a occasioni diverse a stili differenti e, soprattutto, è perfetto per ogni corpo, basta trovare il modello più adatto. Perché. dunque, non indossare un power suit anche la notte di Capodanno?

Per cenoni e party di fine anno è possibile puntare su tessuti preziosi e lucenti come la seta, indossando morbidi completi che cadono sinuosi sul corpo, declinati magari in colori inconsueti ma di gran moda come il marrone, il fango o il senape.

H&M

Emé

Velluto e paillettes a Capodanno

Il velluto è il tessuto perfetto per Capodanno, è caldo eppure lucente ed estremamente elegante. Basta scegliere un completo con blazer e pantaloni in coordinati sui toni del nero, del blu notte o del bordeaux ma è anche possibile sperimentare creando un outfit di fine anno con nuance più particolari di verde bosco o viola. Tra i completi in velluto ci sono anche varianti con morbidi pantaloni oversize, da abbinare a mini gilet o cardigan in velluto decorato con cristalli e pietre.

Leggi anche Cosa fare a Roma a Capodanno 2026: eventi e spettacoli in programma il 31 dicembre e primo gennaio

Momonì

Le paillettes sono sempre un must a Capodanno, se amate lo scintillio puntate su un completo mannish coperto di paillettes argentate o su un completo scuro con decori lucenti tono su tono o ancora su completi total black con dettagli gioiello applicati suolo sui rever della giacca. Data l'importanza di questi decori i completi con paillettes vanno abbinati ad accessori estremamente sobri ed essenziali, come ballerine raso terra o pump total black e mini pochette morbide senza fantasia, magari in tonalità neutre e basiche, come blu scuro, beige, panna e bianco.

Patrizia Pepe

Tute e completi fantasia coordinati da indossare a Capodanno

Tute e jumpsuit sono sempre eleganti e adatte per occasioni glam come la notte di Capodanno. Per essere originali è possibile puntare su modelli dai corpetti particolari e con pantaloni extra large, che cadono morbidi e super larghi sulle gambe. Le tute intere in nero possono essere indossate sotto blazer dai rever luccicanti o impreziosite con accessori luminosi, come clutch coperte di paillettes e grossi collier vistosi.

Dsquared2

McQueen

Per rendere più originale un completo con pantaloni da indossare a Capodanno è possibile provare ad abbinare fantasie differenti in mix and match o puntare su un outfit coordinato, con capi decorati dallo stesso identico pattern. Le fantasie perfette sono quelle sui stoni del bronzo e dell'oro, del marrone del nero. Tra gli outfit più originali ci sono quelli con pantaloni a zampa indossati sotto lunghi cardigan o capospalla in maglia che sembrano lunghe vestaglie.

Etro