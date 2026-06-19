Belén Rodriguez a Tu Si Que Vales: il ritorno nel programma è con l’abito asimmetrico

Belén Rodriguez avrà un ruolo fisso in Tu Si Que Vales: sono in corso le registrazioni del programma in onda da settembre. Look turchese per la showgirl.

Belén Rodriguez

La "nuova" avventura professionale di Belén Rodriguez è targata Mediaset, nel programma Tu Si Que Vales. In realtà, si tratta di un ritorno più che di un debutto inedito. La showgirl argentina, infatti, è già stata protagonista nello show del sabato sera di Canale 5: era stata al timone fino al 2021, quando al suo posto arrivò Giulia Stabile. Quest'anno a fare da padrona di casa ci sarà invece Elisabetta Canalis, ma Rodriguez avrà comunque un ruolo. Gabriele Parpiglia nella sua newsletter ha anticipato che sarà presenza fissa nello spazio dedicato al lip sync, la parte finale in cui la giuria si esibisce in performance canore, cantando in playback grandi successi italiani e internazionali. Su Instagram, l'account ufficiale dello show ha condiviso un video in cui si vede proprio l'ingresso in studio di Belén, accompagnato dagli applausi del pubblico: sono infatti in corso le registrazioni delle puntate, che andranno poi in onda da settembre.

Per il ritorno in grande stile, la showgirl ha scelto un mini dress turchese firmato Feners. Il Caracola Dress del brand è un abito senza maniche in tulle impreziosito da una stampa personalizzata di conchiglie a raggi X, con gonna asimmetrica. Il design richiama il fascino misterioso dell'oceano. Sul sito ufficiale del brand costa 129 euro. Il marchio ha sede a Barcellona è ha un atteggiamento attento agli sprechi e all'ambiente: infatti produce capi solo su ordinazione, proprio per non incentivare una produzione massiccia estremamente inquinante, la logica malsana alla base della fast fashion. Al Caracola Dress, Belén Rodriguez ha poi abbinato un paio di sandali firmati Aleví Milano, il modello Diana 95 della collezione Primavera/Estate 2026: un paio di sandali mule con sottili listini in raso e tacco a stiletto. Costano 750 euro.

Belén Rodriguez in Feners

Belén Rodriguez riparte dunque da Tu Si Que Vales, dopo un momento difficile di crisi, che ha preoccupato i fan e messo in allarme le persone a lei più vicine. È infatti stata ricoverata in ospedale a Milano e sono state diffuse notizie in merito a presunti incidenti automobilistici da lei causati. Il suo avvocato ha smentito nello specifico queste voci, definite fasulle e potenzialmente dannose per l'immagine della sua assistita. In questo periodo buio ha avuto accanto Stefano De Martino, che non l'ha mai lasciata sola. Ma sembra che abbia accanto anche un'altra persona: il personal trainer Gaetano Fidanzati. I due sono stati avvistati insieme, sembra si frequentino da aprile. Tra scatti rubati, paparazzate, congetture e versioni di terze persone, Belén ha rotto il silenzio solo una volta, affidando ai social il suo messaggio: "Mi avete confortato e dato molta forza, in questi momenti è fondamentale per me sentirmi abbracciata, coccolata e capita. Quando ti fanno del male bisogna avere pazienza e attendere, il karma farà il suo corso".