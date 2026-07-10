Belén Rodriguez presenta la sua nuova maschera intima: “La uso in spiaggia e dopo aver fatto l’amore”

Dopo la maschera intima in tessuto a forma di farfalla, Belén Rodriguez col suo brand Rebeya ne ha lanciata un’altra in gel, pensata apposta per le donne.

C'è una new entry nella famiglia Rebeya, il brand di Belén Rodriguez lanciato un paio di anni fa, che ha segnato il debutto della showgirl nel mondo beauty. Il marchio col passare del tempo ha ampliato la sua collezione: l'ormai celebre mascara con la forma del corpo femminile, prodotti per la skincare, tutto l'occorrente per un make-up impeccabile. Ma il lancio più chiacchierato è stato senza dubbio quello della maschera vulvare, un vero e proprio trattamento pensato per la zona intima delle donne. Con una mossa di marketing vincente, la showgirl l'ha messa sul mercato giocando con una forma particolare. La mask, infatti, ha la forma di una farfalla, che richiama il famoso tatuaggio che lei stessa ha nell'inguine: quando lo mostrò a Sanremo 2012, lasciandolo il vista dal maxi spacco del vestito, fece tanto scalpore diventando un caso. La new entry del brand è proprio una nuova maschera per la zona intima, che Belén ha presentato a fan e follower nelle Instagram Story. Stavolta, però, non è una maschera in tessuto come la precedente, ha una formulazione diversa e ne ha mostrato l'uso, raccontandone anche le proprietà.

Maschera intima Rebeya

Stavolta si tratta di un gel: "È una protezione h24, crea una sorta di patina che la rende impenetrabile agli agenti esterni. Io la sto utilizzando moltissimo prima di andare in spiaggia, ma anche dopo aver fatto l'amore va benissima. Va a idratare, nutrire, rimpolpare, proteggere, lenire ed è anche antiaging". Sul sito ufficiale si legge che costa 24 euro ed è descritto come un trattamento ginecologicamente testato da massaggiare delicatamente sulla zona intima interessata, senza risciacquare. Lei ha mostrato la texture applicando il prodotto su un braccio.

La showgirl ha spiegato anche perché ha inserito il prodotto nella gamma di Rebeya. "Ci occupiamo tanto di viso e labbra con creme e maschere…" ha detto alludendo alla minor attenzione che destiniamo invece ad altre parti del corpo, sottovalutando l'importanza di utilizzare anche lì prodotti ad hoc. Chissà che non arrivi qualche parodia anche stavolta, come per la maschera a forma di farfallina!

La showgirl ultimamente ha ripreso a essere molto presente sui social, dando spazio sia agli aspetti della sua vita professionale (come in questo caso) che a momenti di vita privata. Su questo fronte, sta vivendo un periodo sereno in compagnia di un nuovo amore. Si tratta di Gaetano Fidanzati, personal trainer di Tony Effe e Ignazio Moser. È una storia vissuta alla luce del sole ormai, che forse ha anche aiutato Belén Rodriguez a lasciarsi alle spalle il brutto periodo vissuto di recente: l'incidente stradale, il ricovero in ospedale, la preoccupazione di fan e persone care circa le sue condizioni di salute. A breve, il pubblico la ritroverà in tv a Tu si que vales, ma questa volta non alla conduzione, bensì in un altro ruolo. Nel frattempo si sta godendo l'estate col suo nuovo amore.