Alice Campello, la cameretta della figlia nella nuova casa di Milano: letto a forma di orsetto e colori pastello Alice Campello si è trasferita a Milano con i suoi quattro figli, affinché Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella possano stare vicini al padre, Alvaro Morata. Sui social ha mostrato come ha arredato le camere dei figli, soprattutto quella della bambina, e l'immensa stanza dei giochi costruita nella sua nuova casa da single.

A cura di Arianna Colzi

Alice Campello

Alice Campello ha iniziato la sua nuova vita da single a Milano. L'influencer e imprenditrice, a pochi mesi dall'annuncio della separazione dal marito, il calciatore Alvaro Morata, ha deciso di tornare a vivere in Italia, affinché i quattro figli della coppia – Leonardo, Alessandro, Edoardo e la piccola Bella – possano stare più vicini al padre. Il capitano della Nazionale di calcio spagnola, infatti, gioca al Milan dalla scorsa estate e dunque vive in città. Il trasloco di Campello ha stupito molti utenti social, anche considerato che, dopo l'annuncio della separazione, erano trapelate voci sul fatto che la 29enne non volesse un altro trasloco. Nonostante la coppia sia stata paparazzata insieme dopo la rottura, sarebbe Morata a non vorrebbe tornare con l'ex moglie e i due sarebbero uniti dagli impegni legati alla vita dei figli. Nel frattempo, Alice Campello è occupata sia con gli impegni lavorativi, sia con l'arredamento della nuova casa. Nelle storie di Instagram, l'imprenditrice ha mostrato la nuova cameretta della figlia.

Com'è fatta la camera della figlia di Alice Campello e Alvaro Morata

Con un piccolo spoiler, Alice Campello ha mostrato la camera dei figli nella sua nuova casa da single a Milano. Per la camera di Bella, la piccola nata nel gennaio del 2023, l'influencer ha scelto di puntare sui toni del bianco e del rosa. Il grande letto, con una spalliera a forma di orsetto o di orecchie di Minnie, è interamente rosa con tanti cuscini e una parete sulle nuances del rosa antico: proprio dietro alla spalliera una tenda grigia illuminata da una serie di faretti, come a riprodurre la tenda di un camerino

Il letto a una piazza e mezzo

Nella stanza, poi, troviamo un piccolo tavolino bianco in legno con quattro sedie, dov'è possibile giocare e disegnare. Al lato del letto, poi, c'è una toeletta con tanto di specchio tondo e puof dove sedersi, per quando Bella Morata sarà grande: a comporre questa toeletta un grande mobile sui toni pastello formato da quattro scaffali ciascuno, riempiti, per ora, di pupazzi a forma di coniglio.

La toeletta nella stanza

La camera dei figli e la stanza giochi nella casa di Alice Campello a Milano

Nel video condiviso su Instagram, Alice Campello mostra anche un'altra camera che fa parte della nuova casa milanese: quella di Alessandro, uno dei due gemelli avuti con l'ex marito Alvaro Morata. Anche qui dominano i colori pastello, con il letto blu e bianco, mobili sui colori del beige e anche qui tanti, tanti pupazzi a forma di coniglietto e due orsi di peluche giganti sul tappeto.

La camera di Alessandro, figlio di Alice Campello e Alvaro Morata

Oltre alle camere da letto dei bambini, Alice Campello ha mostrato sui social l'immensa stanza dei giochi allestita per i quattro bambini. Composta un immenso divano beige, che riprende i toni della parete, la sala è dotata di televisione, con una credenza sui toni del rosa pesca sotto, di due ampi mobile che possono fungere da libreria e anche da raccoglitore di giocattoli: sono tanti quelli che si intravedono, soprattutto i due pupazzi a forma di giraffa a grandezza naturale. Al centro un grande tappeto su cui giocare e un altro tavolino in legno, a pochi passi da una grande lavagna appesa al muro. Una casa a prova di piccoli.

La stanza dei giochi in casa di Alice Campello a Milano