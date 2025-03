video suggerito

Il regalo di compleanno di Alvaro Morata per i 30 anni di Alice Campello: quanto vale l'anello di diamanti Alice Campello ha festeggiato i 30 anni. L'imprenditrice ha trascorso il compleanno con il marito Alvaro Morata: i due sono tornati insieme da pochi mesi e sembrano più innamorati che mai. Per un giorno così speciale, il calciatore ha regalato alla moglie un anello davvero prezioso.

A cura di Arianna Colzi

Alice Campello

Alice Campello ha compiuto 30 anni qualche giorno fa, ma solo nelle ultime ore ha condiviso le immagini di questo giorno così speciale. L'imprenditrice si è da poco riunita con il marito, il calciatore Alvaro Morata, da cui si era separata lo scorso agosto, e adesso si divide tra Madrid, Milano e Istanbul, dove l'attaccante si è trasferito lo scorso gennaio. La coppia sembra più innamorata che mai, come ha rivelato lo stesso Morata al quotidiano spagnolo Marca. I due si sono concessi una cena romantica nella capitale turca per festeggiare il 30esimo compleanno di Campello: l'influencer ha poi condiviso uno scatto dell'anello da sogno che il marito le ha regalato.

L'anello preziosissimo di Alice Campello

Nel carosello di foto condivise su Instagram, Alice Campello ha mostrato anche i disegni dei suoi quattro figli, che le hanno realizzato una serie di biglietti scritti a mano.

Uno dei biglietti di auguri dei figli di Alice Campello per la mamma

e l'anello che le ha regalato Alvaro Morata per il compleanno. L'anello, probabilmente in platina, presenta un diamante giallo al centro con taglio a cuscino: si tratta di un fancy yellow realizzato in oro bianco e giallo con diamanti da 4 carati. Questo solitario fancy light è un modello particolarmente raffinato ed elegante: modelli simili a quello di Alice Campello si trovano sul web e vengono venduti a circa 30mila euro dalle Maison di fine jewelry. Un regalo davvero da sogno per un ritorno di fiamma tra i due innamorati.

Alice Campello con l'anello regalatole da Morata

Nelle foto condivise su Instagram, Alice Campello mostra il diamante giallo sulla mano destra: per dare la misura di quanto sia sofisticato l'anello ricevuto dall'imprenditrice, basti pensare che il diamante giallo è una delle pietre più esclusive che ci siano sul mercato.

Il diamante ricevuto da Alice Campello