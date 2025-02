video suggerito

Morata si presenta al Galatasaray, poi volo notturno per raggiungere la squadra: vuole debuttare subito Alvaro Morata ha fretta: dopo le visite, la firma e la presentazione ufficiale si è imbarcato su un volo privato per raggiungere nella notte i propri nuovi compagni. Lunedì 3 febbraio c’è Gaziantep-Galatasaray: può debuttare subito. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alvaro Morata non ha perso tempo: mentre l'oramai sua ex squadra, il Milan, subiva la beffa al 93′ nel derby contro l'Inter, l'attaccante spagnolo non solo ha abbracciato la sua nuova realtà turca, venendo presentato dal Galatasaray a stampa e tifosi. Ma ha deciso di bruciare le tappe, salire immediatamente su un altro volo e raggiungere i suoi compagni per aggregarsi ai convocati di Okan Buruk mettendosi a disposizione della gara in trasferta di lunedì pomeriggio.

Un volo dietro l'altro per Morata che in 24 ore ha stravolto la sua vita sportiva: prima l'aereo da Milano in direzione Istanbul. Poi, appena arrivato in sede Galatasaray, dove ha superato le visite mediche e posto la firma sul suo nuovo contratto, è stato presentato ufficialmente dal club giallorosso, rilasciando le dichiarazioni di rito. Velocemente, perché si è imbarcato a tarda serata per un altro volo, direzione Gaziantep per aggregarsi alla squadra per la sfida in programma lunedì 3 febbraio alle 18:00 dove potrebbe già debuttare.

Per Morata il Galatasaray ha preparato un volo privato che ha preso in compagnia di Abdullah Kavukcu, il vicepresidente del club che dopo aver avvisato il tecnico Buruk, ha fatto in modo che il neo acquisto proveniente dal Milan si potesse aggregare al gruppo, entrando tra i convocati e mettendosi subito a disposizione per la causa giallorossa.

Il comunicato del Milan e le prime dichiarazioni di Morata: "Pronto a combattere da subito"

A confermare che il trasferimento in Turchia è definitivamente ufficiale è stato anche il club rossonero con una nota sui propri social: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Álvaro Morata al Galatasaray SK.Il Club ringrazia Álvaro per l'impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive.". Quasi in contemporanea, dalla Turchia sono giunte anche le prime dichiarazioni di Morata verso i suoi nuovi colori e tifoseria: "Ho già parlato con coach Okan, ho ricevuto anche messaggi dai miei compagni. Non vedo l'ora di incontrarli il prima possibile. Prometto che darò tutto me stesso e combatterò per la maglia"

Il trasferimento di Morata dal Milan al Galatasaray: le cifre

Il club turco corrisponderà subito un corrispettivo di 6 milioni di euro al Milan per il trasferimento temporaneo. Il riscatto, fissato entro il 15 gennaio 2026, è fissato sulla cifra di 8 milioni di euro. Il tutto pagabile in sei rate.