Calciomercato, news di oggi in diretta: Solet vicino all’Inter, la Juve tratta il Dibu Martinez e Sorloth. Glasner attende il Milan

Le ultime notizie di calciomercato oggi mercoledì 10 giugno 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
L'Inter che sta trattando Palestra con l'Atalanta e Provedel con la Lazio ha fatto passi in avanti con l'Udinese per Solet. C'è distanza tra richiesta dei friulani e proposta dei campioni d'Italia. Ma c'è fiducia sul buon esito della trattativa. Juventus già molto attiva sul mercato. Sorloth e Brahim Diaz sono nel mirino, ma è caldissimo il nome del Dibu Martinez portiere dell'Aston Villa e dell'Argentina, che ha già dato l'ok al trasferimento. Il Milan è sempre senza allenatore, con Glasner favorito per la panchina dei rossoneri, mentre la Roma segue Greenwood, il grande obiettivo di Gasperini, e soprattutto Kerim Alajbegovic. Questo è il giorno del ritorno di Mourinho al Real Madrid.
D'Amico sarà il nuovo ds della Roma: subito i rinnovi di Dybala e Mancini
Tony D’Amico è ormai a un passo dal diventare il nuovo direttore sportivo della Roma. Il dirigente ha infatti sistemato gli ultimi dettagli della sua uscita dall’Atalanta e si appresta a iniziare una nuova esperienza nella Capitale, con un contratto che dovrebbe legarlo al club fino al 2029. L’ufficialità è attesa a breve, tra oggi e domani.
Per D’Amico si tratta di un ritorno a un progetto condiviso con Gian Piero Gasperini, tecnico con cui aveva già lavorato a Bergamo e che avrà un ruolo centrale anche nelle strategie giallorosse. Il nuovo ds erediterà subito dossier delicati e priorità già ben definite dalla società.
In cima all’agenda ci sono i rinnovi di Paulo Dybala e Gianluca Mancini, considerati fondamentali per la costruzione della squadra del futuro. Per l’attaccante argentino la Roma ha già avanzato una proposta di prolungamento fino al 2028 con ingaggio ridotto rispetto ai circa 6,5 milioni attuali. Dybala si è preso del tempo per riflettere, ma la volontà principale sarebbe quella di continuare in giallorosso nonostante l’interesse del Boca Juniors e qualche sondaggio dalla Premier League.
Situazione altrettanto delicata per Mancini, il cui contratto è attualmente in scadenza nel 2027. Il difensore è considerato un punto fermo del progetto tecnico e la società vuole blindarlo fino al 2029, con possibile opzione per un’ulteriore stagione e un adeguamento dell’ingaggio. Sullo sfondo restano anche alcune attenzioni di mercato, tra cui quelle dell’Inter, ma la Roma considera il centrale incedibile.
Mourinho rivoluziona il Real Madrid: pronti sei tagli eccellenti, da Rodrygo a Camavinga
José Mourinho è già al lavoro per plasmare il nuovo Real Madrid, nonostante l'ufficialità del suo ritorno sulla panchina dei Blancos non sia ancora arrivata. Il tecnico portoghese, scelto da Florentino Perez per rilanciare il club dopo una stagione deludente, avrebbe avviato una profonda operazione di rinnovamento della rosa.
Sul fronte degli acquisti, il Real si è già mosso per rafforzare il reparto arretrato con gli arrivi di Ibrahima Konaté e Denzel Dumfries, mentre restano nel mirino altri profili per completare la difesa. Prima di ulteriori investimenti, però, sarà necessario fare spazio in organico.
Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, Mourinho avrebbe indicato alla dirigenza una lista di giocatori considerati non indispensabili per il nuovo progetto tecnico. Tra i possibili partenti figurerebbero Franco Mastantuono, Fran Garcia, Raul Asensio, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga e Rodrygo, nomi destinati ad animare il mercato estivo del club madrileno.
Kean-Fiorentina, settimana decisiva: incontro chiave per il futuro
La Fiorentina si prepara a confrontarsi con l'entourage di Moise Kean in un vertice previsto nei prossimi giorni. L'incontro servirà a fare il punto sul futuro dell'attaccante e a chiarire i progetti del club in vista della prossima stagione.
Il colloquio sarà utile per comprendere le strategie della società e valutare le prospettive di permanenza del giocatore in maglia viola. A riportare la notizia è Sky Sport.
La Juventus non molla Sorloth: pronta una mossa per abbassare il prezzo
La Juventus continua a monitorare con attenzione la pista che porta ad Alexander Sorloth, considerato il principale obiettivo per rinforzare il reparto offensivo. Il club bianconero è disposto a investire circa 25 milioni di euro, ai quali potrebbero aggiungersi bonus per arrivare a una cifra complessiva vicina ai 30 milioni.
La distanza con l'Atletico Madrid, che al momento mantiene una valutazione più alta del giocatore, resta però da colmare. I contatti tra le parti proseguiranno nelle prossime settimane con l'obiettivo di trovare un punto d'incontro e favorire la buona riuscita dell'operazione. A riportare la notizia è Sky.
Como su Liberali, il talento del Catanzaro inseguito anche da Bologna e Sassuolo
L'esterno 2007, lasciato andare via dal Milan a costo zero la scorsa estate, è un uomo mercato. Liberali ha una clausola rescissoria con il Catanzaro da 6 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Sky sul calciatore si sarebbe tuffato il Como, che ha bisogno di giocatori italiani e Liberali ha tutte le caratteristiche per essere un calciatore di Fabregas. Su di lui però anche Sassuolo e Bologna.
Dibu Martinez alla Juventus: trovato l'accordo con il portiere
La Juventus cerca un portiere, e di altissimo livello. Svanita la pista Alisson, i bianconeri hanno messo nel mirino Dibu Martinez, portiere dell'Argentina campione del mondo. Il calciatore ha dato l'ok al trasferimento, avendo dato l'addio per la seconda volta all'Aston Villa. Secondo quanto riportato da Sky il Dibu ha accettato la proposta della Juventus, che gli ha offerto un triennale a una cifra comunque più bassa rispetto ai 7 milioni a stagione che ha guadagnato all'Aston Villa anche in questa stagione. Ora serve trovare l'accordo con il club vincitore dell'Europa League. Per Martinez la Juventus non vorrebbe pagare il cartellino.
Calciomercato Inter: si avvicina Solet, continuano le trattative per Palestra e Atta
L'Inter ha ben chiari i propri obiettivi di mercato. La trattativa per Palestra c'è e sarà lunga, considerata la distanza tra le due società. Atta è più che un'idea. Mentre Provedel potrebbe essere il vice Martinez. Si avvicina invece sensibilmente Oumar Solet, difensore francese dell'Udinese. Secondo quanto riporta Sky la trattativa tra Inter e Udinese procede. 25 milioni la richiesta, 20 l'offerta. Intanto gli agenti del calciatore hanno trovato l'accordo con i dirigenti nerazzurri.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 10 giugno 2026
L'Inter prova ad accelerare per Solet, la trattativa con l'Udinese avanza. I campioni d'Italia inseguono sempre anche Palestra, Atta e Provedel. Milan ancora senza allenatore con Glasner in attesa del sì, Jassle in seconda battuta. Il Dibu Martinez si avvicina alla Juventus, mentre il Real Madrid oggi presenterà José Mourinho. Roma sempre in cerca di Greenwood e tratta con Kerim Alajbegovic. Grosso alla Fiorentina, Aquilani verso il Sassuolo, Abate firmerà per il Torino.