Calciomercato, news di oggi in diretta: Solet vicino all’Inter, la Juve tratta il Dibu Martinez e Sorloth. Glasner attende il Milan

Tony D’Amico è ormai a un passo dal diventare il nuovo direttore sportivo della Roma. Il dirigente ha infatti sistemato gli ultimi dettagli della sua uscita dall’Atalanta e si appresta a iniziare una nuova esperienza nella Capitale, con un contratto che dovrebbe legarlo al club fino al 2029. L’ufficialità è attesa a breve, tra oggi e domani.

Per D’Amico si tratta di un ritorno a un progetto condiviso con Gian Piero Gasperini, tecnico con cui aveva già lavorato a Bergamo e che avrà un ruolo centrale anche nelle strategie giallorosse. Il nuovo ds erediterà subito dossier delicati e priorità già ben definite dalla società.

In cima all’agenda ci sono i rinnovi di Paulo Dybala e Gianluca Mancini, considerati fondamentali per la costruzione della squadra del futuro. Per l’attaccante argentino la Roma ha già avanzato una proposta di prolungamento fino al 2028 con ingaggio ridotto rispetto ai circa 6,5 milioni attuali. Dybala si è preso del tempo per riflettere, ma la volontà principale sarebbe quella di continuare in giallorosso nonostante l’interesse del Boca Juniors e qualche sondaggio dalla Premier League.

Situazione altrettanto delicata per Mancini, il cui contratto è attualmente in scadenza nel 2027. Il difensore è considerato un punto fermo del progetto tecnico e la società vuole blindarlo fino al 2029, con possibile opzione per un’ulteriore stagione e un adeguamento dell’ingaggio. Sullo sfondo restano anche alcune attenzioni di mercato, tra cui quelle dell’Inter, ma la Roma considera il centrale incedibile.