Carmen Russo e l'ultimo incontro con Alvaro Vitali: "Avevo capito che aveva problematiche serie" Carmen Russo ha ricordato l'ultimo incontro con Alvaro Vitali e ha espresso la sua gratitudine nei confronti dell'attore scomparso.

A cura di Daniela Seclì

Carmen Russo ha ricordato Alvaro Vitali. Ha avuto modo di lavorare con l'attore in diversi film come la commedia sexy all'italiana Paulo Roberto Cotechiño centravanti di sfondamento. In un'intervista, l'attrice, conduttrice e ballerina ha raccontato che l'ultima volta che ha incontrato l'attore si è resa conto delle sue condizioni di salute precarie. Oggi, a Roma, si terranno i funerali di Alvaro Vitali.

Carmen Russo ricorda l'ultimo incontro con Alvaro Vitali

Carmen Russo ha rilasciato un'intervista ad Arianna Finos per Repubblica. L'attrice ha commentato la tragica notizia della morte di Alvaro Vitali. Ha dichiarato che quando ha visto l'ultima volta l'attore, si è resa subito conto che le sue condizioni di salute erano peggiorate:

Io l’ho visto l’ultima volta l’estate scorsa, a un evento in Campania, e comunque stava bene. Ecco, era un po’ magro ma stava bene. Poi l’ho rivisto in un programma televisivo e quindi… però avevo capito che non stava proprio al massimo, che aveva delle problematiche serie. Poi le cose non si sanno mai fino in fondo.

La gratitudine all'attore scomparso

Carmen Russo ha avuto modo di esprimere la sua gratitudine ad Alvaro Vitali prima della morte dell'attore. Quando si sono conosciuti, lei era agli inizi della carriera di attrice, mentre lui era già un volto riconosciuto:

Gli dicevo: "Alvaro, io ti ringrazio perché ci siamo conosciuti quando ero agli inizi della mia carriera, e per me lavorare con un professionista come te, che all’epoca eri proprio al top, è stata una grande soddisfazione". Era sempre molto paziente, quando facevamo quei film c’era sempre una bella atmosfera, molto professionale.

Infine, ha spiegato che il fatto che non lavorasse più è dovuto anche ai produttori: "Sono loro che decidono. Forse si era un po’ esaurito quel filone, e forse lui era talmente identificabile nel personaggio di Pierino che non ha avuto un’evoluzione. Ma non era colpa sua".