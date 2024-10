video suggerito

Enzo Paolo Turchi e i dubbi su Carmen Russo al GF: mesi fa si parlò del flirt con Stefano De Martino Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi stanno affrontando diversi confronti sul loro rapporto nella casa del Grande Fratello. Si è parlato di presunta crisi e dei dubbi del coreografo, ma la showgirl starebbe cercando in tutti i modi di scioglierli. Mesi fa si parlò di un presunto flirt tra la showgirl e Stefano De Martino.

A cura di Gaia Martino

Dopo la confessione di Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello riguardo il rapporto con Carmen Russo, sono tornate a rincorrersi le voci che li vedrebbero quasi separati. Nella puntata del reality del 7 ottobre la showgirl si è presentata in Casa e, nel tentativo di tirare su il morale del marito, è diventata una "concorrente ospite". La sorpresa, però, non è stata proprio gradita dal coreografo il quale, nel segreto del Confessionale, ha rivelato: "Ho il sentore che lei sia stufa di me, la vedo fredda e distaccata. Se è così, vado via di casa". Alla domanda di Signorini – "Pensi che ti tradisca?" -, ha risposto: "No, almeno spero". Da allora è tornata a circolare la notizia che ha appassionato gli amanti della cronaca rosa non troppi mesi fa: lo scorso gennaio si parlò di un flirt tra Carmen Russo e Stefano De Martino.

Il gossip sul flirt con Stefano De Martino e la risposta di Carmen Russo

Lo scorso gennaio il nome di Carmen Russo finì tra le 12 amanti di Stefano De Martino con le quali avrebbe tradito Belen Rodriguez. Dal mese prima al rumors circolavano voci secondo le quali la showgirl era in crisi con Enzo Paolo Turchi. Entrambi i gossip, però, furono presto smentiti. Intervistata dal settimanale Nuovo, la showgirl smentì categoricamente quanto circolato sottolineando la differenza d'età con l'attuale conduttore di Affari Tuoi: "Ma ci rendiamo conto di quello che hanno detto? De Martino è bellissimo, bravo, simpatico e pure napoletano. Però io non ho mai cercato il toy boy. Stefano ha sempre bellissime donne e immagino che lui si sia fatto una risata", disse. Sulla crisi con il marito aggiunse che quelle che circolavano sul suo conto erano solo "bufale" e che temeva che qualcuno potesse far dispiacere la figlia, Maria, per colpa di quelle "menzogne".

Carmen Russo consola Enzo Paolo al GF: "Io stufa di te? Tu sei un punto di riferimento"

Intanto, al Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi continua ad avere dubbi sui reali sentimenti della moglie. Crede che lei si sia stufata del loro rapporto. "La mia paura è di non starti più bene", ha dichiarato a lei ed anche a Alfonso Signorini. Nella casa di Cinecittà lei stessa ha provato a cancellare i brutti pensieri del marito esternati in tv: "Ma tu l'hai sempre detto, dal primo giorno, che non eri l'uomo giusto per me. Avrei dovuto dirlo io. Devi uscire dai tuoi brutti pensieri, è un vortice che non ti appartiene. Sei un punto di riferimento per me".