Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo in crisi, la confessione: “È stufa di me, ho pensato di andarmene di casa” Al Grande Fratello, nel segreto del confessionale, Enzo Paolo Turchi ha raccontato di star attraversando un momento di difficoltà nel rapporto con la moglie Carmen Russo: “Ho avuto il sentore che fosse stufa di me, l’ho vista fredda e distaccata. Se non le va bene un uomo così, me ne vado di casa perché non mi sento più accettato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Enzo Paolo Turchi è ormai un libro aperto al Grande Fratello. Dopo il delicato racconto sulla paternità, l'ex ballerino e coreografo ha raccontato di star attraversando un momento di crisi con la moglie Carmen Russo. La showgirl gli ha fatto una sorpresa nella puntata del 7 ottobre del reality, per cercare di convincerlo a rimanere. L'incontro è stata l'occasione anche per una riflessione sul loro rapporto, fatta nel segreto del confessionale.

Enzo Paolo Turchi in crisi con Carmen Russo: "Era fredda e distaccata"

"Non ci aspettavamo questa tua reazione all'arrivo di Carmen", ha detto Alfonso Signorini a Enzo Paolo Turchi, avendolo visto più strano del solito dopo l'incontro con la moglie. "Sembravate due persone in crisi, l'hai accolta con una certa freddezza", ha poi aggiunto il conduttore. Nel segreto del confessionale, il concorrente si è confidato e ha raccontato di aver avvertito un certo distacco nel rapporto con la moglie, tanto da aver pensato di andare via di casa:

Vi dico la verità, ho avuto il sentore che Carmen fosse stufa di me, di come agisco e della mia vita, non ballo più ma insegno solamente. L'ho vista fredda e distaccata. Se a lei non va bene un uomo così, io me ne vado di casa perché non mi sento più accettato. È un mio sentore.

"Pensi ti tradisca?", ha chiesto a quel punto Signorini. Ma Turchi è convinto che l'infedeltà non abbia nulla a che vedere: "No, lo escludo assolutamente perché non è il tipo, almeno spero".

Non è il primo momento di crisi per la coppia

Non è la prima volta che Turchi e Russo attraversano un momento di crisi nel loro matrimonio, che dura da oltre 40 anni e che li ha anche resi genitori. Già lo scorso dicembre, nello studio di Storie di Donne al Bivio, la showgirl aveva raccontato di star attraversando un momento di crisi con il marito, uno di quelli che ciclicamente si presenta, ma che non ha mai messo in dubbio il loro rapporto: "Io ed Enzo Paolo abbiamo un potere straordinario: ogni volta che succede qualcosa che potrebbe sfociare in una tragedia, facciamo in modo di recuperare. Il nostro è un amore fatto di chiarimenti e confronti. Io non so perdonare, a volte non so come mandare giù certi bocconi… E lui è come me".