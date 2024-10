video suggerito

La crisi di Enzo Paolo Turchi al GF, a Carmen Russo: “Passo per quello che non ha mai fatto nulla di buono” Terminata la puntata del Grande Fratello che lo aveva visto in procinto di abbandonare la Casa, Enzo Paolo Turchi confessa alla moglie Carmen Russo i motivi del suo malumore: teme che la moglie non sia più innamorata di lui e che, proprio grazie al reality, miri a tenerlo lontano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Enzo Paolo Turchi sembrerebbe avere reso noti i motivi che, in diretta al Grande Fratello nella puntata del 7 ottobre, lo avevano portato a decidere di abbandonare la Casa. Il proposito del coreografo è stato sventato dall’arrivo a sorpresa della moglie Carmen Russo cui è stata data la possibilità di restare nella Casa per qualche giorno. Di fronte a lei, una volta terminata al diretta, Enzo Paolo ha finalmente dato voce alle ragioni del suo malessere: teme che la moglie non sia più innamorata di lui e che stia usando il reality per tenerlo lontano.

Le paure di Enzo Paolo Turchi

“La mia paura è di non starti più bene”, si è lamentato Enzo Paolo dispiaciuto, prima che la moglie lo tranquillizzasse con un bacio sulla fronte e una serie di rassicurazioni: “L’hai sempre detto, dal primo giorno, che non eri l’uomo giusto. Ma eri tu a dirlo quando avrei dovuto dirlo io. Perché nella tua testa devi trovare qualcosa in te che non va bene”.

"Per gli altri sono quello che non ha mai fatto nulla di buono", ha spiegato in lacrime l'uomo, spingendo la moglie a elencargli quelle qualità il cui valore ritiene inestimabile nella personalità del marito: “Sei un grande coreografo, un maestro, chi parla di te lo fa sempre bene. Io stessa, ero una ragazza avvenente ma con la danza hai creduto in me e io ce l’ho fatta. La tua generosità e la tua professionalità sono al top. Sei un uomo meraviglioso. Non devi pensare a questi problemi, al passato, all’adolescenza: sono problemi che non esistono. Qui ne hai parlato, ti hanno capito e sei un vincente. Non puoi pensare di non esserlo. Sei inattaccabile: un bravo marito, un bravo papà, un brav’uomo. Dall’esterno ti seguono tutti, hai l’affetto della gente ma devi essere il primo a credere in te. Hai le dimostrazioni”. “Quali sono?”, le ha chiesto l’uomo. “Sono io”, ha risposto Carmen, “Ho chiesto al GF di poterti incontrare e parlare proprio perché avevi bisogno di sentirti dire la verità” (qui il video).

Enzo Paolo Turchi potrebbe ancora lasciare il GF

La decisione di Enzo Paolo Turchi di restare nella Casa del GF è solo temporanea. Il ballerino e coreografo potrebbe ancora decidere di abbandonare il gioco in corsa e sarà lui stesso a dovere comunicare alla produzione la sua decisione: se restare e continuare a viversi questa esperienza da concorrente o salutare i suoi compagni di gioco e torna alla sua vita e alla piccola Maria, la figlia avuta da Carmen Russo.