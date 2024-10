Il paradosso di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo: lui parla di crisi, lei lo chiama “Cucciolone”

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attenzione, qui c'è puzza di copione. Che sia tutto scritto o si vada a braccio, quando siamo di fronte a due vecchie volpi dello spettacolo come Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, ci si può aspettare di tutto. I fatti. Nella puntata di lunedì scorso al Grande Fratello, l'ex ballerino si era detto pronto a uscire dalla casa perché stanco di stare lontano dai suoi affetti. Il ‘diavolo' Signorini ci mette il suo zampino perché gli mette davanti Carmen Russo pronta a convincerlo a restare. Lui rilancia con una scena madre in confessionale confessando: "Ho paura che sia stufa di me, ho pensato di andarmene di casa".

La possibilità che la crisi di Enzo Paolo sia una trama del Gf

Seconda trama pronta a svilupparsi, la presunta liason tra Carmen Russo e Stefano De Martino. Dopo la confessione di Enzo Paolo Turchi, infatti, sono ritornate le voci sulle possibili frequentazioni extraconiugali della storica ballerina di Drive In. Carmen Russo, infatti, è stata inclusa dalle chiacchiere del gossip in uno dei nomi che facevano parte delle 12 amanti di Stefano De Martino secondo Belen Rodriguez. Ovviamente, tutto smentito a suo tempo. Questa cosa, però, adesso torna a fare capolino nelle chiacchiere del gossip.

L'intervista di Carmen Russo stride con quello che è successo

In questo scenario, risulta stridente l'intervista "tranquillona" di Carmen Russo a Chi, in edicola da questa settimana. L'intervista, tra l'altro, non tiene conto degli stravolgimenti delle ultime ore e dell'ingresso di Carmen Russo proprio all'interno della casa. Nel settimanale si leggono parole piene di miele per Enzo Paolo: "Cucciolone, faccio il tifo per te" è il titolo. Proprio nell'intervista di Valerio Palmieri, c'è la domanda diretta: "È stata corteggiata da uomini importanti, ma è stata conquistata solo da un ballerino". Come è possibile? Risposta:

Non ho sposato la "categoria", ho sposato l'uomo, non il ballerino o il coreografo. Ho scelto l'uomo per la sua personalità, il suo fascino, il suo carisma, il suo modo di fare e di essere. Poi sì, è vero, ero corteggiata, ma non mi interessavano né il potere né i soldi, ho sempre pensato di conquistare le cose con le mie capacità e non grazie a qualcun altro.

Carmen Russo ha anche parlato del momento di sconforto, che adesso lei stessa sta cercando di attenuare di persona: "Gli vorrei dire: Rilassati, stai tranquillo, ci sono io che mi sto godendo mia figlia a 360 gradi. Ci sono tanti genitori che stanno fuori per lavoro. Maria è molto legata al papà come tutte le femmine".

Tra reality show e pura strategia televisiva

La storyline di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo al Grande Fratello sembra, per questo, muoversi su un terreno a metà strada tra il reality show e la pura strategia televisiva. Il racconto di un momento di crisi può essere autentico perché vissuto, ma la dinamica dello spettacolo, il tempismo perfetto dell'ingresso di Carmen Russo all'interno della casa, fanno pensare a una narrazione costruita ad hoc da parte degli autori per cercare di dare uno scossone e sfruttare pienamente il personaggio di Enzo Paolo Turchi. Lui e Carmen Russo sono due professionisti della cronaca rosa. Lecito. È lo spettacolo, bellezza.

