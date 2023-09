Le foto del matrimonio di Luisa Corna e Stefano Giovino, il sì della coppia dopo nove anni d’amore Luisa Corna e Stefano Giovino si sono sposati, sabato 9 settembre, a Palazzolo dall’Oglio nel bresciano. La cantante e il carabiniere, dopo nove anni d’amore, sono finalmente riusciti a coronare il loro sogno.

A cura di Ilaria Costabile

Foto sin fonte Facebook, foto dx fonte Ig, (Sabrina Brazzo)

Luisa Corna e il compagno Stefano Giovino hanno finalmente pronunciato il fatidico sì. I due si sono sposati nella mattina di sabato 9 settembre nella chiesa della Madonna di Lourdes, a Palazzolo Dall'Oglio, nel bresciano, dopo nove anni d'amore.

Il matrimonio di Luisa Corna e Stefano Giovino

Ad accogliere i due sposi una folla festante di amici, parenti, ma anche semplici curiosi che una volta diffusa la notizia non hanno potuto fare a meno di accorrere sul sagrato della chiesa per augurare ai due innamorati un felice matrimonio e, magari, lanciare anche un po' di riso, come solitamente si usa per augurio.

Una cerimonia organizzata in breve tempo, come ha spiegato la cantante in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera: "Era l'unica data in cui c'era posto in chiesa" racconta, aggiungendo che alcuni dei suoi amici più cari, infatti, non sono riusciti a presenziare a questo evento così atteso.

Come testimoniano alcune foto comparse su Facebook e anche tra le testate locali, essendo Giovino un ufficiale dei carabinieri, i due si sono sposati accompagnati dalla cerimonia del picchetto d'onore, così da rendere questo giorno ancora più speciale.

Il matrimonio, in realtà, era già stato pensato per il 2020, quando i preparativi erano già a buon punto, ma a causa della pandemia i due furono costretti a rimandare il tutto. A distanza di tre anni, quindi, hanno finalmente potuto pronunciare la promessa di amore eterno.

La cantante, 57 anni, è entrata in chiesa vestita di bianco e accompagnata dalla madre, mentre lui, 42 anni, ha indossato la divisa ufficiale: "La differenza d'età all'inizio pensavo fosse un problema, poi Stefano è diventato subito la mia famiglia" ha detto al Corsera la conduttrice tv, che quindi ha spento le curiosità sui 15 anni di differenza che li separano. Dopo la Chiesa sposi ed invitati hanno continuato a festeggiare con un ricevimento intimo e, ovviamente, all'insegna della musica.