Luisa Corna, a 57 anni, sposa il carabiniere Stefano Giovino: “All’altare mi accompagnerà mia madre” Luisa Corna sposa il compagno Stefano Giovino. I due, dopo nove anni insieme, convolano a nozze nella città natale della cantante e conduttrice tv: “Indosserò l’abito bianco, tradizionale. Stefano è ormai la mia famiglia”.

A cura di Ilaria Costabile

Luisa Corna si sposa. Venerdì 9 settembre, la conduttrice tv e cantante coronerà il suo sogno d'amore con il compagno Stefano Giovino, con il quale porta avanti una storia da ben nove anni. Quindici sono gli anni di differenza, ma come racconta al Corriere della Sera, l'età non conta, e le nozze arrivano dopo tre anni di rimandi: "Abbiamo organizzato tutto all’ultimo, ma l’avevamo pianificato già per il 26 giugno del 2020 in Franciacorta. Mi accompagnerà all'altare mia madre Pierina".

Il matrimonio organizzato in fretta

Un matrimonio organizzato in fretta, dopo tre anni di attesa, ma gli sposi desideravano vivere al meglio questo giorno, anche se all'appello mancherà qualcuno: "Una data casuale, scelta semplicemente perché c’era posto in chiesa. Abbiamo fatto di corsa, le partecipazioni mandate all’ultimo. Alcuni miei amici non riusciranno a venire perché avevano già programmato un concerto". E a proposito di concerto, la musica, la più grande passione della conduttrice, non mancherà:

Al ricevimento chi canterà?. Sarà una bella jam session. Di sicuro io canterò un brano che ho scritto, Angolo di cielo, che è un po’ una lettera a cuore aperto dedicata a mio padre e a Stefano. Per il resto, ognuno improvviserà

Il primo incontro, nove anni fa

I due si sono conosciuti, ben nove anni fa, ad un evento per il centenario della Croce Rossa a Palazzolo sull’Oglio, la cittadina della cantante dove si sposeranno, nel Santuario della Madonna di Lourdes. Dopo qualche mese, già convivevano. Lei, impegnata con la sua musica, e intenta a girare l'Italia, lui tenente colonnello dell'arma dei carabinieri, spesse volte costretto a spostarsi, ma non si sono mai separati: "Adesso viviamo a Livorno, città bellissima che amo. Prima stavamo a Brindisi. Da buon sagittario amo muovermi e spostarmi, tranne al momento del trasloco".

La differenza d'età non è mai stata un problema

Li separano 15 anni di differenza, lei ne ha 57 e lui 42, ma se inizialmente questo divario anagrafico poteva rappresentare un dubbio, con il tempo si è appianato, come racconta la cantante:

Quando l’ho conosciuto ci ho riflettuto: quindi anni non sono pochi. Ma è stato solo un pensiero. L’esperienza mi ha fatto capire che nella vita non c’è certezza e lui invece è diventato la mia. La sua presenza è stata talmente coinvolgente e quotidiana che l’età è passata in secondo piano

Quando si sono incontrati lui aveva già due figli, che adesso hanno 13 e 15 anni. L'idea di diventare genitori di un loro bebè, non si è mai concretizzata, ma Luisa Corna ha rivelato di essere riuscita a colmare quel desiderio con i bambini del suo compagno: